Неуходящая натура

26 августа начинает свою работу 44-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который продлится до 2 сентября. В этом году непотопляемый киносмотр лишился аккредитации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров и, соответственно, престижной категории А, к которой принадлежат главные мировые кинофестивали. Но при этом все-таки сохранил свой международный статус — в его различных программах представлены картины из 65 стран, в том числе, например, новинки прямиком с европейских фестивалей этого года, хотя отечественное кино будет представлено как никогда широко. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экранизацию романа «Сердце Пармы» Алексея Иванова нашли достаточно ударной для открытия ММКФ

Фото: Централ Партнершип Экранизацию романа «Сердце Пармы» Алексея Иванова нашли достаточно ударной для открытия ММКФ

Фото: Централ Партнершип

В этом году на ММКФ поменялось многое, в том числе состав оргкомитета, хотя его президентом, разумеется, остался Никита Михалков. Новым председателем отборочной комиссии стал журналист и продюсер Иван Кудрявцев, который возглавляет экспертный совет национальной кинопремии «Золотой орел» и является директором по киноканалам АО «Цифровое телевидение». Представляя программу ММКФ-2022, он, в частности, отметил, что фестиваль, «несмотря на сложный политический и культурный контекст, получился очень сбалансированным по представительству стран», а также подчеркнул, что его девизом в этом году станут «поиск и открытие» (очевидно, в первую очередь таких кинематографистов, которым с руки привезти свои фильмы в Москву, не убоявшись того самого контекста).

В основной конкурс вошли 13 фильмов, три из которых — российские.

«Огород» Ларисы Садиловой рассказывает о немолодых женщинах, живущих непростой жизнью вдалеке от Москвы, одна из которых вопреки всему находит свою любовь. Персонажами «Верблюжьей дуги» Виталия Суслина тоже стали обитатели далекого замкадья. Главный герой этой картины, простой сапожник из маленького провинциального города, мечтает отправиться в путешествие к волшебному морю. Следуя уже устоявшемуся тренду, не обойдется фестиваль и без якутского кино — на нем будет представлен фильм Дмитрия Давыдова «Молодость» о человеке, который после двадцати лет безуспешных поисков счастья в большом городе возвращается в родную деревню. Для режиссера это уже вторая премьера в этом году после «Песен лета», показанных на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.

Конкурировать с этими картинами за главный приз ММКФ — «Золотого Святого Георгия» — будут фильмы «Без предварительной договоренности» Бехруза Шоайби (Иран), «Глас вопиющего в пустыне» Киприана Меги (Румыния), «Инстинкт» Джубораджа Шамима (Бангладеш), «Мария. Ангел океана» Аруны Джаяварданы (Шри-Ланка), «Надежда» Умита Керекена (Турция), «Плотники вавилонские» Поля-Антони Миля (Франция), «Посетитель» Мартина Буллока (Уругвай / Боливия), «Путешествие Масторны» Чань Мин Чжи Ляо (Китай), «Ульи» Луиса Басурито (Перу) и «Усекновение» Синиши Цветича (Сербия). Оценивать их будет возглавляемое актером Евгением Мироновым жюри, в состав которого также вошли продюсер Танди Дэвидс из ЮАР, российский режиссер Андрей Кравчук и кинооператор Гайк Киракосян, работающий в России и Турции.

Помимо трех привычных конкурсных программ — основной, документальной и короткометражной — в этом году Московский кинофестиваль включает еще и четвертую, которая называется «Русские премьеры» (по аналогии с дягилевскими «Русскими сезонами», как пояснил господин Кудрявцев). Видимо, безвременное закрытие «Кинотавра» вдохновило организаторов ММКФ на то, чтобы попробовать свои силы еще и в нише российского арт-мейнстрима, который обычно собирался в Сочи. В этом конкурсе участвуют фильмы «F20» Арсения Герасимова, «Жанна» Константина Статского, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Кэт» Бориса Акопова, «Микула» Ильшата Рахимбая, «Петрополис» Валерия Фокина и «Похожий человек» Семена Серзина. Выбирать из них лучшего будет жюри под председательством режиссера Сергея Урсуляка, которому составили компанию его коллега Иван И. Твердовский и продюсер Петр Ануров.

Во внеконкурсных программах ММКФ тоже чувствуется веяние времени. Скажем, целых две из них посвящены иранскому кино: «Персидские мотивы» и «Персидские мотивы. Короткий метр».

Особенно пикантно в соседстве с ними смотрится ретроспектива к 50-летию факультета кино и телевидения Тель-Авивского университета. Также вне конкурса на фестивале можно будет посмотреть фильмы из Индии, Юго-Восточной Азии, советскую классику, картины Андрея Кончаловского, который в этом году отмечает 85-летний юбилей, а еще, например, хорроры, собранные в отдельную программу «Дикие ночи», и премьеры сериалов, среди которых новый российский мистический триллер «Шаман» и вторые сезоны популярных «Контейнера» и «Территории».

Фильмом открытия ММКФ станет историческая драма Антона Мегердичева «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова о колонизации Москвой Пермского края. А закроет его современный нуар Пак Чхан Ука «Решение уйти», получивший в этом году приз за режиссуру в Канне. Сам же Московский фестиваль, как можно убедиться в очередной раз, пока никуда уходить не собирается.