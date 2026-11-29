Полный мэтр
Московский музей современного искусства отмечает 150-летие Петра Кончаловского
В Московском музее современного искусства открылась выставка Петра Кончаловского «Искусство жизни». Собравшая более ста работ, она показывает мир художника неизменно жизнерадостным при любой погоде. В своевременности его таланта убедилась Ксения Воротынцева.
Заканчивающийся 2026-й — год красивого юбилея Петра Кончаловского: исполнилось 150 лет со дня рождения участника «Бубнового валета» и «Мира искусства», советского академика и лауреата Сталинской премии. Пройти мимо круглой даты не смог Русский музей, открывший еще весной масштабную ретроспективу, а вот теперь эстафету подхватывает Московский музей современного искусства (ММОМА). Выставка «Искусство жизни» (кураторы — Анна Арутюнян, Андрей Егоров), организованная совместно с департаментом культуры города Москвы, делит творчество Кончаловского на две части. Основной принцип чисто географический: сначала экспозиция представляет художника гостеприимным хозяином московской мастерской, а потом уже — хлебосольным дачником.
Мастерская Кончаловского находилась на Большой Садовой, 10 — в знаменитом доме с «нехорошей» квартирой, описанной Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита». Два года назад мастерская стала частью ММОМА, со временем ее планируют открыть для зрителей. А пока предметами оттуда вроде верстака и рубанка, как и артефактами с дачи Бугры в Обнинске, дополнили экспозицию: чтобы подчеркнуть материальную, «вещную» природу творчества Кончаловского.
В первом разделе ожидаемо показывают натюрморты — впрочем, их хватает и в «дачных» залах, только там сделан акцент на битой дичи (художник не на шутку увлекался охотой).
Выставили в «мастерской» и портреты: от близких родственников Кончаловского до уважаемых людей вроде кинорежиссера Довженко. Среди изображенных есть Владимир Переяславец — художник, ассистент мэтра, а впоследствии летчик-истребитель. Он представлен не знаменитым портретом («Полотер», 1946), а куда менее известным изображением, созданным на десять лет раньше. А портрет японки Касахара напоминает о том, что Кончаловский в начале 1930-х собирался в Страну восходящего солнца на персональную выставку, но так и не получил разрешения, оказавшись в итоге невыездным, хотя под репрессии счастливым образом не попал.
В «дачном» разделе не обошлось без пышных натюрмортов с сиренью — подобным цветочным аккордом завершалась выставка в Русском музее. В Москве зрителям сначала показывают детские портреты — в основном старшей внучки Катеньки. А заодно — те самые натюрморты с битой дичью, рядом с которыми размещен хрестоматийный портрет Алексея Толстого, сидящего за столом, ломящимся от яств. Финал же составлен из нескольких поздних работ, совершенно разноплановых, даже сбивающих с толку и напоминающих то аккуратные голландские натюрморты, то колористические выходки Матисса. Завершает все повешенная на стену шляпа художника: переход из выдуманного мира в реальный оказывается легким и естественным.
Вообще, в случае Кончаловского творчество сложно отделить от биографии: слишком велик соблазн поговорить об отношениях художника с властью и о цене успеха. Или о текучем, постоянно менявшемся творческом методе, словно ускользающем от определения. Краткое увлечение Ван Гогом, потом — куда более мощное — Сезанном. Порой аккуратная, деликатная, но чаще мощная лепка формы. Смелые «бубновалетовские» работы 1910-х годов и куда более «земные» произведения 1930–1950-х — все это, казалось бы, сложно уместить в одном творческом портфолио.
Нежелание останавливается на чем-то одном — жажда поиска или же нерешительность, не позволившая громко прозвучать собственному голосу?
Можно вновь вспомнить исторический контекст: в 1932 году Кончаловский показал на персональной выставке «Пушкина в Михайловском». Картина вызвала возмущение пуристов, решивших, что автор совершил недопустимое — «снял подштанники с поэта», то есть изобразил его с голыми ногами. В итоге совершенно невинный образ пришлось переделать: «накрыть» ноги одеялом, а заодно и застегнуть пару пуговиц на рубахе.
Кто знает, как писал бы Кончаловский — и в какую сторону двигался бы — в иных исторических обстоятельствах? Продолжил бы эксперименты времен «Бубнового валета» или постоянно менялся: не по указке или из осторожности, а просто потому, что так хотел? Ведь он писал не по чистому расчету, а прежде всего от избытка жизненных сил, доказывая, что для искусства не обязательно страдать. И поэтому обаянию его работ — энергичных, полнокровных, пышущих цветом — почти невозможно противостоять.