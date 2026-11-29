Выставили в «мастерской» и портреты: от близких родственников Кончаловского до уважаемых людей вроде кинорежиссера Довженко. Среди изображенных есть Владимир Переяславец — художник, ассистент мэтра, а впоследствии летчик-истребитель. Он представлен не знаменитым портретом («Полотер», 1946), а куда менее известным изображением, созданным на десять лет раньше. А портрет японки Касахара напоминает о том, что Кончаловский в начале 1930-х собирался в Страну восходящего солнца на персональную выставку, но так и не получил разрешения, оказавшись в итоге невыездным, хотя под репрессии счастливым образом не попал.