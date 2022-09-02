Кино здорового человека

44-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершился 2 сентября. Лучшим фильмом жюри под председательством Евгения Миронова выбрало драму иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности» о возвращении семьи на родину. Победителем конкурса «Русские премьеры» жюри во главе с Сергеем Урсуляком объявило картину Петра Тодоровского «Здоровый человек». О фильмах этого конкурса, показанных под занавес фестиваля, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За фильм «Здоровый человек» Петр Тодоровский получил «Серебряного Святого Георгия»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ За фильм «Здоровый человек» Петр Тодоровский получил «Серебряного Святого Георгия»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Русские премьеры», устроенные на ММКФ впервые, стали, пожалуй, одним из немногих действительно интересных событий киносмотра, проходившего в этом году в напряженной обстановке. Фильмы здесь были, как водится, разного уровня и качества, зато представляли отечественное кино во всем его разнообразии, от чисто авторских экзерсисов до картин, ориентированных, что называется, на широкого зрителя.

Например, «Жанна» режиссера Константина Статского, раньше снимавшего в основном сериалы,— мелодрама в бессмертном жанре «сильная женщина плачет у окна». Эта картина органично вписалась бы в эфир какого-нибудь телеканала, да и на стримингах наверняка будет иметь успех. Характер главной героини (Ксения Раппопорт) закалялся в столь любимые нашими кинематографистами «лихие девяностые». До этого были предательство отца и тяготы быта в глухой провинции, так что Жанна выросла в бессердечную стерву. А еще заработала миллионы, железной рукой управляет огромным бизнесом и без малейших сантиментов выставляет молодого любовника (Александр Новин), узнав, что у того будет ребенок от другой женщины. Сама Жанна так и не стала матерью, и это, по мнению авторов, все объясняет как в ее характере, так и в том, что она глубоко несчастна, несмотря на все свои деньги. Талант Ксении Раппопорт местами все-таки преодолевает пошлость сценария, но не глубоко пропитавшую его мизогинию. Впрочем, мужчинам достается не меньше: все они, от отца Жанны до неудавшегося возлюбленного и старого друга в исполнении председателя жюри ММКФ Евгения Миронова, в фильме выглядят мелкими и жалкими.

По счастью, мыльнооперными мытарствами бизнес-элиты репертуар «Русских премьер» не ограничился. Одна из сильных и нестандартных картин этого конкурса — «Микулай» Ильшата Рахимбая. Героями его фильма стали кряшены — волжские православные татары, к изображению быта и фольклора которых авторы подошли с большим уважением. Жанр «Микулая» заявлен как «психологический этнотриллер», и поначалу от него ждешь чего-то вроде татарского «Солнцестояния» или «Таинственного леса» Шьямалана, но на поверку картина оказывается пронзительной драмой о том, как человеческая психика пытается справиться с ужасами войны, разлуки, потерь, одиночества и, не выдержав, ломается.

Нагромождение несчастий, выпавших на долю Микулая (невероятный Виктор Сухоруков), может показаться даже чрезмерным, но на реализм лента не претендует. По сути, история затерянной кряшенской деревни, где он живет,— это метафора истории всей страны, а уж в ней-то горя и бед предостаточно.

Вместо борьбы с несправедливостями жизни Микулай выбирает бегство в мир собственных фантазий. У Егора (Никита Ефремов) из «Здорового человека» другой подход. Однажды ночью, услышав крики о помощи во дворе, он выходит, чтобы вмешаться, хотя его жена Майя (Ирина Старшенбаум) говорит, что достаточно вызвать полицию. Егор спасает незнакомую девушку от пьяного с ножом, жена и коллеги по работе (а работает он ведущим на спортивном телеканале) называют его героем, однако на следующий вечер отпущенный полицейскими подонок девушку все-таки убивает. С этого момента собственная благополучная жизнь начинает казаться Егору пустой и бессмысленной. Для того чтобы эту пустоту заполнить, он отправляется волонтерить в детскую онкологическую больницу, а потом в отряд «Лиза Алерт».

При этом сам Егор не до конца понимает, что в его действиях идет от искренней эмпатии, а что продиктовано желанием изжить мучащее его чувство вины. Тем временем окружающие, поначалу дежурно его хвалившие, начинают считать его не вполне нормальным. Он расстается и снова сходится с женой, теряет и снова получает работу, проваливается в жалость к себе, но все-таки выбирается. А профессионально поставленный фильм с отличными работами Ефремова и других актеров доказывает, что даже на ММКФ в его нынешнем изводе все-таки встречается кино здорового человека.