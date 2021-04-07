Герои, вампиры и режиссерки

Объявлена программа основного конкурса 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В нее вошло 13 фильмов из разных стран. Фестиваль пройдет с 22 по 29 апреля и откроется картиной Тимура Бекмамбетова «Девятаев» о знаменитом летчике — Герое Советского Союза. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказали члены оргкомитета ММКФ.

На этот раз перерыв между двумя московскими кинофестивалями получился совсем коротким — прошлогодний, 42-й ММКФ был перенесен из-за пандемии и проходил в начале октября. Однако, несмотря на сжатые сроки, организаторам, по заверениям директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника, удалось собрать не менее насыщенную и разнообразную программу, чем в предыдущие годы. Большое место в ней будут занимать ретроспективы и внеконкурсные показы, но, как показывает опыт, зачастую именно они и оказываются на фестивале самыми интересными.

В этом году в основном конкурсе только одна российская картина — новая работа Алексея Федорченко «Последняя "Милая Болгария"», снятая по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».

Действие фильма разворачивается в 1943 году в Алма-Ате, где главный герой — молодой плодовод-мичуринец — выводит особый, лечебный сорт яблок и одновременно расследует загадочное преступление.

Зато неожиданный русский, а скорее советский след обнаруживается еще в двух конкурсных фильмах. Главный герой «Кровопийц» Юлиана Радльмайера (Германия), носящих подзаголовок «Марксистская вампирская комедия»,— нищий иммигрант из России 1920-х годов, который мечтает о карьере в Голливуде, но встречает на своем пути богатую и красивую вампиршу. А в «Кофейне в поле» Сяофань Ши (Китай) героини обустраивают эту самую кофейню в упавшей когда-то в поле и заброшенной капсуле советского космического корабля.

Помимо этих фильмов в основной конкурс вошли антиутопия «Голубое сердце» Мигеля Койулы (Куба), экранизация романа Альберто Моравиа «Равнодушные» Леонардо Гуэрры Сераньоли (Италия), остросоциальная драма «Он» Гуро Бруусгорда (совместное производство Норвегии и Швеции), сатира об интернет-буллинге «#засранка» Андрея Хуцуляка (Румыния), «Чрево моря» Агусти Вильяронги (Испания), рассказывающее о кораблекрушении французского фрегата в «манере позднего Германа» (как выразился программный директор ММКФ Кирилл Разлогов), а также «Божий человек» Елены Попович — повествование о жизни одного из самых почитаемых в Греции святых Нектария Эгинского. Фильмы «Сын» Нушина Мераджи (Иран), «Счастливое предзнаменование» Дона Палатхара (Индия), «Женщины» Нобутэру Утиды (Япония), «Внутреннее сияние» Андреса Эдуардо Родригеса и Луиса Алехандро Родригеса (Венесуэла) посвящены традиционным темам семейных и гендерных отношений.

Жюри основного конкурса возглавит филиппинский режиссер Брильянте Мендоса.

Вместе с ним оценивать картины будут его бразильский коллега Карим Айнуз, сербский актер Милош Бикович, который знаком российским зрителям по сериалу «Магомаев», а также картинам «Балканский рубеж» и «Холоп», композитор Юрий Потенко, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева.

В конкурсе документального кино, по словам его куратора Григория Либергала, равномерно перемешаны фильмы многообещающих дебютантов и людей, чьи работы уже были неоднократно представлены на ММКФ. Всего это девять картин, в том числе две российские: «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной и «Дуров» Родиона Чепеля. В жюри документального конкурса под председательством продюсера из Польши Дороты Рожковской вошли российский кинокритик Лев Карахан и македонский режиссер Атанас Георгиев.

Из внеконкурсных программ можно отметить «Фильмы, которых здесь не было»: зрители смогут увидеть картины из конкурса прошедшего в марте онлайн Берлинского кинофестиваля, в том числе его победителя — сенсационный «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде. Кирилл Разлогов представит очень личную программу «Фильмы моей жизни», которая состоит из лент, повлиявших на него персонально,— от «Сумерек женской души» классика русского немого кино Евгения Бауэра до «Империи чувств» Нагисы Осимы. Авторская программа Андрея Плахова в этом году называется «Эйфория изоляции» и включает фильмы, так или иначе исследующие темы одиночества, некоммуникабельности, изоляции и дистанции, ставшие особенно актуальными в эпоху пандемии.

А вот программа «Время женщин» приобрела новое, модное название «Кинорежиссерки нашего времени», которое в контексте ММКФ звучит довольно провокационно — на это, видимо, и был расчет.

В рамках фестиваля, как всегда, пройдет несколько ретроспектив — например, итальянского кино, фильмов с участием Ива Монтана и Симоны Синьоре, а также работ Ким Ки Дука, который скончался в прошлом году от коронавируса. Он был частым гостем ММКФ, возглавлял его жюри в 2019 году, а незадолго до его смерти на фестивале был показан последний его фильм. Также в этом году на фестиваль возвращается сериальная программа «Первая серия», дебютировавшая в 2019 году и пропущенная в 2020-м, она состоит из первых эпизодов свежих российских и зарубежных сериалов.

Юлия Шагельман