Опрос проводился 24 и 25 ноября — спустя несколько дней после того, как на юго-востоке Польши упали три ракеты X-101, которые местные правоохранительные органы считают российскими. В нем участвовали 800 интернет-пользователей. Аналитики отмечают, что, например, среди опрошенных с чистым ежемесячным доходом более $1,7 тыс. разрыв отношений поддержали 55% опрошенных.