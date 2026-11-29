Почти половина опрошенных жителей Польши поддержала разрыв отношений с Россией
Почти 50% респондентов опроса Rzeczpospolita поддержали разрыв дипотношений с РФ
Аналитический центр SW Research по запросу польской газеты Rzeczpospolita провел опрос о том, стоит ли Варшаве разрывать дипломатические отношения с Москвой. Такой шаг поддержали 47,4% респондентов, против выступили 26,8% опрошенных.
Опрос проводился 24 и 25 ноября — спустя несколько дней после того, как на юго-востоке Польши упали три ракеты X-101, которые местные правоохранительные органы считают российскими. В нем участвовали 800 интернет-пользователей. Аналитики отмечают, что, например, среди опрошенных с чистым ежемесячным доходом более $1,7 тыс. разрыв отношений поддержали 55% опрошенных.
Власти Польши назвали инцидент преднамеренной провокацией. По данным Bloomberg, Варшава предлагала союзникам по НАТО рассмотреть возможность сбивать над Украиной российские ракеты, если они летят в сторону стран Североатлантического альянса. Россия при этом неоднократно подчеркивала, что не направляет ракеты и беспилотники в сторону НАТО.
В Польше осталось только одно российское диппредставительство — посольство в Варшаве. Последнее консульство было закрыто в 2025 году после того, как польские власти обвинили Россию в подготовке диверсии на железной дороге. Москва в ответ пообещала сократить дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.
Подробнее — в материале «Ъ» «Варшава ищет защиту от залетающих ракет».