По версии следствия, в мае 2019 года, перед тем как состоялась сделка по продаже доли, «Акрилан» заказал НАО «Евроэксперт» оценку собственной стоимости, эксперты назвали сумму в 1,4 млрд руб. Однако фигуранты и их неустановленные сообщники в июле того же года согласовали продажу пакета «Роснано» фирме «ВладАкрил» за 800 млн руб. Чтобы обосновать эту цену, говорится в деле, фигуранты организовали проведение еще одной экспертизы, в которой не была учтена прибыль предприятия. В результате «коллегиальным органам управления» корпорации были предоставлены ложные сведения о реальной рыночной стоимости доли. Сделка состоялась.