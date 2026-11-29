С заводской долей недешево нахимичили
Ущерб по делу о хищении средств «Роснано» составил около 770 млн рублей
В Москве начался процесс по уголовному делу о мошенничестве, совершенном при продаже в 2020 году доли «Роснано» в крупном владимирском химическом предприятии «Акрилан». По версии следствия, гендиректор предприятия Олег Кузин, его подчиненная и двое менеджеров корпорации, манипулируя ложными сведениями о реальной рыночной стоимости доли, занизили ее на 768 млн руб. По иску прокуратуры сделка была аннулирована, завод возвращен основному владельцу.
В Гагаринском суде столицы началось слушание по существу уголовного дела бывших гендиректора ООО «Акрилан» Олега Кузина, начальника юридической службы предприятия Татьяны Шадеевой, старшего управляющего директора по инвестиционной деятельности инвестиционного дивизиона «К» ООО «УК "Роснано"» Сергея Вахтерова и управляющего этого же подразделения Ивана Гончара. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным “Ъ”, вины фигуранты не признают.
ООО «Акрилан», как говорится на его сайте, является одним из ведущих в стране предприятий по выпуску водных полимерных дисперсий, лакокрасочных, клеевых материалов и другой продукции. Производство стартовало во Владимире в 2009 году. В 2012 году в состав участников ООО вошло ОАО «Роснано». Три года спустя ФАС сообщила, что одобрила сделку по приобретению «Роснано» дополнительно 20% в «Акрилане», после чего доля основного владельца в фирме составила 69,95%.
Уголовное дело в 2022 году возбудила владимирская полиция, затем его в свое производство забрал следственный департамент МВД России.
По версии следствия, в мае 2019 года, перед тем как состоялась сделка по продаже доли, «Акрилан» заказал НАО «Евроэксперт» оценку собственной стоимости, эксперты назвали сумму в 1,4 млрд руб. Однако фигуранты и их неустановленные сообщники в июле того же года согласовали продажу пакета «Роснано» фирме «ВладАкрил» за 800 млн руб. Чтобы обосновать эту цену, говорится в деле, фигуранты организовали проведение еще одной экспертизы, в которой не была учтена прибыль предприятия. В результате «коллегиальным органам управления» корпорации были предоставлены ложные сведения о реальной рыночной стоимости доли. Сделка состоялась.
В ходе следствия стоимость проданного «Роснано» актива была оценена еще раз, на этот она составила 1,68 млрд руб. Таким образом, пришло к выводу следствие, «Роснано» и в его лице Российской Федерации был причинен ущерб в размере 768 млн руб.
Отметим, что следствие также установило, что ООО «ВладАкрил» получило для приобретения доли «Роснано» не только заем в 450 млн руб., но и кредит на 250 млн руб., под который «Акрилан» предоставил свое имущество в качестве залога. Гендиректор последнего Олег Кузин в то время был и учредителем «ВладАкрила» и, по данным правоохранителей, контролировал обе владимирские фирмы.
Тем временем, как ранее сообщал “Ъ”, по иску прокуратуры Владимирской области арбитражный суд региона аннулировал сделку купли-продажи, посчитав ее недобросовестной, и не только вернул «Роснано» долю, но и оставил корпорации 800 млн руб.
«Направление дела в суд — закономерный этап последовательной работы по восстановлению управляемости активов и взысканию причиненных компании убытков. "Роснано" с самого начала участвует в разбирательстве по этому делу совместно с правоохранительными органами,— сообщили “Ъ” в "Роснано".— Долю в "Акрилане" компания уже вернула. Арбитражный суд Владимирской области признал договор купли-продажи доли "Роснано" в ООО "Акрилан" от 29 апреля 2020 года недействительным. Сегодня "Акрилан" вновь работает в контуре группы "Роснано", с момента возвращения предприятие показывает положительную динамику роста выручки и производства.
Оценку действиям обвиняемых даст суд, "Роснано" же продолжит защищать свои интересы всеми предусмотренными законом способами».