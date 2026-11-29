Дебет расходится с кредитом
Участники рынка прогнозируют сокращение выдачи дебетовых карт
Аналитики прогнозируют в следующем году рост выдачи кредитных карт с одновременным снижением выдачи дебетовых. Одним из основных ограничений они называют вступление в силу лимита — 20 карт на одного розничного клиента банка. И если к прогнозу роста кредитных карт участники рынка относятся с осторожностью, то тезис о снижении числа дебетовых карт поддерживают безоговорочно, в том числе и из-за роста альтернативных платежей.
Согласно прогнозу финансового маркетплейса «Банки.ру» (есть в распоряжении “Ъ”), в следующем году кредитные карты начнут восстанавливаться: выдачи вырастут на 5–10%, до 17–18 млн карт, а объeм кредитных лимитов увеличится на 8–12%. Как пояснил “Ъ” директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов, основным драйвером роста рынка кредитных карт будет снижение ключевой ставки — первый квартал пройдет на уровне 2026 года (1–1,2 млн карт в месяц), рост начнется после снижения ставки весной-летом. «ЦБ ждет среднюю ключевую ставку 12,5–13,5% в 2027 году против 14,5–14,6% в 2026 году, но этого мало для ренессанса кредиток: ПСК снизится примерно с 50% лишь до 42–46% к концу года, поэтому рост будет умеренным»,— говорит он. При этом, по его словам, рынок растет числом карт, а не суммой лимита — банки дают больше карт с меньшим лимитом, чтобы уложиться в МПЛ.
В то же время, согласно прогнозу «Банки.ру», количество дебетовых карт сократится на 3–6%, в том числе потому, что банки начнут активнее закрывать неиспользуемые карты на фоне введения лимита — 20 платежных карт на одного человека. По словам Антона Сергунова, рынок дебетовых карт насыщен (3,6 карты на клиента), и рост возможен только через переток активного клиента между банками. К тому же, как отмечает эксперт, с марта 2027 года банки должны будут компенсировать похищенные с карт средства, а также проверять устройства, с которых производится платеж, что поднимет себестоимость обслуживания карты.
«Банки будут жестче отсеивать клиентов на входе, особенно в онлайн-каналах и с доставкой»,— говорит он. К тому же, по его мнению, при снижении ставки стоимость фондирования средствами на картах теряет ценность, а с ней — бюджет на привлечение.
«Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что СБП, QR-коды и другие альтернативные способы оплаты продолжат отвоевывать долю у карт: если во втором квартале 2026 года на них приходилось 15,1% безналичного оборота, то к концу 2027 года показатель может достичь 18–20%»,— говорит Антон Сергунов.
Банкиры осторожно оценивают перспективы роста рынка кредитных карт в следующем году. По словам руководителя управления кредитных карт Т-Банка Анастасии Макаровой, с 1 июля 2027 года при оценке платежеспособности заемщиков и расчете показателя долговой нагрузки для выдачи кредитов банки смогут учитывать только официально подтвержденные доходы физических лиц. «По предварительным оценкам, это может негативно повлиять на рынок кредитования в целом, в том числе на сегмент кредитных карт»,— говорит она. По ее словам, если эти изменения вступят в силу, в банке считают, что выдачи кредитных карт в следующем году останутся примерно на уровне текущего года либо могут сократиться. В свою очередь, в банке «Русский стандарт» считают, что рост возможен, и обращают внимание, что для кредитного бизнеса в следующем году определяющими станут не только регуляторные требования к оценке заемщиков, но и динамика потребительского спроса и стоимость фондирования. «Кредитная карта стала для клиентов не просто инструментом заимствования, а способом гибкого управления личными финансами»,— отметили в банке. В ВТБ также ожидают умеренного роста рынка кредитных карт при условии постепенного смягчение денежно-кредитной политики и спроса на заемные средства.
Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что рынок кредитных карт в 2027 году получает небольшой драйвер для восстановления в виде снижения ключевой ставки, но это будет именно восстановительный рост.
В части снижения числа дебетовых карт эксперты согласны с прогнозами «Банки.ру». «Сокращение дебетовых карт связано как с регуляторными новациями, так и с оптимизацией издержек»,— говорит Роман Прохоров. По его мнению, в условиях сокращения числа карт банки будут бороться за повышение эффективности дебетовок за счет категорийного кешбэка и партнерских подписок. В свою очередь, независимый эксперт Максим Митусов обращает внимание, что новая карта больше не добавляет платежей, она забирает их у соседней.