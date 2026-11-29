Банкиры осторожно оценивают перспективы роста рынка кредитных карт в следующем году. По словам руководителя управления кредитных карт Т-Банка Анастасии Макаровой, с 1 июля 2027 года при оценке платежеспособности заемщиков и расчете показателя долговой нагрузки для выдачи кредитов банки смогут учитывать только официально подтвержденные доходы физических лиц. «По предварительным оценкам, это может негативно повлиять на рынок кредитования в целом, в том числе на сегмент кредитных карт»,— говорит она. По ее словам, если эти изменения вступят в силу, в банке считают, что выдачи кредитных карт в следующем году останутся примерно на уровне текущего года либо могут сократиться. В свою очередь, в банке «Русский стандарт» считают, что рост возможен, и обращают внимание, что для кредитного бизнеса в следующем году определяющими станут не только регуляторные требования к оценке заемщиков, но и динамика потребительского спроса и стоимость фондирования. «Кредитная карта стала для клиентов не просто инструментом заимствования, а способом гибкого управления личными финансами»,— отметили в банке. В ВТБ также ожидают умеренного роста рынка кредитных карт при условии постепенного смягчение денежно-кредитной политики и спроса на заемные средства.