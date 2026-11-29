Главные новости за выходные 28–29 ноября
Умер сооснователь рок-группы The Beach Boys Майк Лав
В выходные Россия пережила два масштабных налета беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 беспилотников в ночь на 28 ноября и еще более 1 тыс. в ночь на 29-е. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону столицы за первую ночь выпустили 462 беспилотника и более 540 за вторую.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что подготовительный этап восстановления Крымского моста завершен: специалисты согласовали технические решения, определили график работ и сформировали перечень необходимых материалов.
Вокалист и автор текстов песен американской рок-группы The Beach Boys Майк Лав умер в возрасте 85 лет.
Умер советский прозаик, поэт и драматург, киносценарист Александр Каневский, брат актера Леонида Каневского. Ему было 93 года. По данным источника «Ъ», писатель умер после продолжительной болезни.
Исполняющий обязанности премьера Израиля Биньямин Нетаньяху 28 ноября предложил создать правительство национального единства и руководить им по очереди с Гади Эйзенкотом. На следующий день они встретились и провели переговоры.
Компания OpenAI подала встречный иск к Apple в федеральный суд Калифорнии, обвинив корпорацию в краже торговых секретов и давлении на поставщиков оборудования.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об угрозе массовых взломов iPhone. По его словам, если iOS хотя бы немного устарела, все данные пользователя находятся под угрозой. Telegram рассылает предупреждение всем пользователям старых версий системы.
Новым художественным руководителем московского театра «Практика» станет режиссер и актер Александр Золотовицкий. Об этом «Ъ» сообщил источник в театральных кругах.
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) закончил срочную службу в Росгвардии. Утром 28 ноября музыкант покинул территорию Центра специального назначения «Витязь» в подмосковной Балашихе.