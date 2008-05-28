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23 июля, вторник
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Новости
14:12
Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
13:23
В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты
12:05
Олег Шеин не будет участвовать в выборах губернатора Астраханской области
13:11
Число жертв пожара в лагере отдыха в Хабаровском крае возросло до четырех
10:54
Минобороны РФ: корейские самолеты не открывали предупредительный огонь
14:46
Руководство комитета Госдумы предложило создать систему интернет-трансляций телеканалов
14:03
Эксперты зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию
13:59
Комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта
13:38
Apple может приобрести бизнес Intel по производству микрочипов для смартфонов
13:29
Ограбившего немецкого консула в Екатеринбурге приговорили к восьми годам колонии
12:55
Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области о строительстве полигона «Шиес»
12:49
Умер первый руководитель полетов NASA Крис Крафт
12:42
Журналисту «Черновика» предъявили обвинение в финансировании терроризма
12:37
При пожаре в Хабаровском крае пострадали 12 человек
12:33
С 2012 года размер упаковки продуктов уменьшили на 7–20%
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(обновлено: 23.07.2019)
Деятельность ВТБ
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2
ВТБ поторгует зерном
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ВТБ ухудшил квартальные результаты
Банк сохранил прогноз по чистой прибыли в 2019 году
ВТБ вспомнил про Вьетнам
У банка больше перспектив на севере, чем на юге
Котировки ВТБ получили дивиденды
Акции банка резко подорожали на новости о планируемых выплатах
ВТБ отыскал для зерна вагоны
Банк ведет переговоры о выкупе контрольного пакета РТК
2
ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса»
Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну
«Караван» остановился во «Владыкино»
Пензенский ритейлер получил отель в Москве
2
К «Трансаэро» накопились личные вопросы
ВТБ пытается взыскать долги авиакомпании с ее бывших владельцев
7
От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей
ВТБ привлекает семью Плешаковых к субсидиарной ответственности
ВТБ выводит токсичные активы
Акции «Еврофинанс Моснарбанка» передадут государству
9
Роман Абрамович выключил телевизор
ВТБ полностью выкупил долю бизнесмена в «Первом канале»
Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО
По иску ВТБ в Лондоне арестовано имущество украинского миллиардера
3
ВТБ получил сдельную прибыль
Ее рост обеспечила продажа небанковских активов
1
ВТБ притягивает фонд
Пенсионная «дочка» госбанка приобрела 80% НПФ «Магнит»
1
ВТБ собирает урожай
Группа консолидирует активы для создания зернового оператора
1
Банк вернулся в клуб
Утверждена обратная продажа «Динамо» ВТБ
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50 лет высадке человека на Луне и мифам об этом
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия