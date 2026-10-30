«Росгосстрах Жизнь» частично продана
Как рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, страховая компания «Росгосстрах Жизнь» из дочернего предприятия стала совместным предприятием: часть пакета ее акций продана инвестору, раскрывать которого банкир не стал, как и называть проданную долю и сумму сделки. «Это позволило нам переоценить нашу долю в капитале компании по справедливой стоимости, и чуть более 20 млрд руб. до налогов мы признали в отчетности сентября и третьего квартала»,— сказал он. При этом, по его словам, «Росгосстрах Жизнь» никогда не была частью «Росгосстраха» и создавалась банком с нуля, а инвестор, вошедший в капитал «Росгосстрах Жизнь», не будет иметь никакого отношения к сделке по продаже самого «Росгосстраха».
«Росгосстрах» является одной из крупнейших и старейших российских страховых компаний. Она завершила 2025 год с прибылью в размере 8,84 млрд руб. (по итогам 2024 года прибыль составляла 8,35 млрд руб.) и увеличила выручку на 7,7% — до 100,1 млрд руб. (данные ОСБУ). Активы «Росгосстраха» выросли с начала 2025 года на 5,1% и достигли 134,2 млрд руб. по итогам года. Собственный капитал увеличился на 13,8%, до 73,1 млрд руб.
Относительно сделки по продаже «Росгосстраха», по словам Дмитрия Пьянова, новостей нет, банк рассчитывает продать компанию до 1 апреля 2027 года. Как пояснял ранее первый зампред ВТБ, в сентябре этого года совет директоров Банка России одобрил нормативный документ, устанавливающий лимит на так называемые отдельные активы, ранее называвшиеся иммобилизованными. «По нашим данным, изменены регуляторные параметры, в соответствии с которыми к “отдельным активам” приравняют страховые компании и НПФ. В связи с этим мы намерены ускоряться, чтобы к 1 апреля реализовать страховую компанию “Росгосстрах”»,— сообщил Дмитрий Пьянов.