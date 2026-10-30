«Росгосстрах Жизнь» частично продана

Как рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, страховая компания «Росгосстрах Жизнь» из дочернего предприятия стала совместным предприятием: часть пакета ее акций продана инвестору, раскрывать которого банкир не стал, как и называть проданную долю и сумму сделки. «Это позволило нам переоценить нашу долю в капитале компании по справедливой стоимости, и чуть более 20 млрд руб. до налогов мы признали в отчетности сентября и третьего квартала»,— сказал он. При этом, по его словам, «Росгосстрах Жизнь» никогда не была частью «Росгосстраха» и создавалась банком с нуля, а инвестор, вошедший в капитал «Росгосстрах Жизнь», не будет иметь никакого отношения к сделке по продаже самого «Росгосстраха».