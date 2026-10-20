ВТБ перечислил самые популярные операции с цифровым рублем
ВТБ провел опрос среди 1,5 тыс. жителей крупных городов и выяснил, что основной мотивацией для открытия цифрового счета стали любопытство и желание попробовать что-то новое — так ответили 42% респондентов. Кроме того, 36% опрошенных отметили удобство открытия счета через банковское приложение, а 21% открыли счет по рекомендации знакомых.
В России с 1 сентября стал доступен цифровой рубль — новая форма национальной валюты, дополняющая наличные и безналичные деньги. Открыть цифровой кошелек можно в 12 банках, включая ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк.
Что касается операций с цифровым рублем, самыми популярными оказались банковские переводы (28%), оплата услуг ЖКХ, налогов и других платежей в пользу государства (24%), а также оплата онлайн-покупок (23%). Каждый пятый опрошенный пользователь получил перевод или пополнил цифровой кошелек, а 17% сделали покупки в магазине с помощью цифрового рубля.
Респонденты также выделили дополнительные стимулы для регулярного использования цифровой валюты: кешбэк или скидки заинтересовали 54% опрошенных, расширение списка магазинов, где доступна оплата цифровым рублем, — 42%, а возможность проводить операции без интернета — 38%.
Ранее ВТБ определил типичного пользователя цифрового рубля как мужчину в возрасте от 36 до 45 лет. По оценкам кредитной организации, он инвестирует и часто пользуется банковскими продуктами.