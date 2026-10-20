ВТБ перечислил самые популярные операции с цифровым рублем

Что касается операций с цифровым рублем, самыми популярными оказались банковские переводы (28%), оплата услуг ЖКХ, налогов и других платежей в пользу государства (24%), а также оплата онлайн-покупок (23%). Каждый пятый опрошенный пользователь получил перевод или пополнил цифровой кошелек, а 17% сделали покупки в магазине с помощью цифрового рубля.