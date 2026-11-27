ВТБ согласился на условия ЦБ для покупки доли в НСПК
ВТБ намерен принять условия Центробанка (ЦБ) для покупки доли в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы не можем разглашать шаги, которые предпринимает регулятор по этому вопросу. Полагаю, что мы согласимся на основные условия регулятора»,— сказал топ-менеджер на конференц-колле.
НСПК была создана в 2014 году. 100% ее акций принадлежит ЦБ. По закону регулятор обязан сохранить контрольный пакет акций, а доля одной компании не может превышать 5%. О планах ВТБ купить 5% акций НСПК глава банка Андрей Костин сообщил в сентябре.