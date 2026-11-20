Wildberries — один из крупнейших в России маркетплейсов. Основан Татьяной Ким и ее бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. После их развода в 2024 году основными владельцами стали госпожа Ким и структуры Russ Роберта Мирзояна. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб.