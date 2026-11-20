Фонды инвестировали в маркетплейсы
Доли в РВБ перешли закрытым паевым инвестфондам
Головная компания одного из крупнейших маркетплейсов страны Wildberries — РВБ — обзавелась новыми совладельцами. Четверть долей компании перешли закрытым паевым инвестфондам. Эксперты не исключают, что это первый шаг подготовки к сделке с ВТБ, который войдет в финтех-сервисы группы.
У ООО РВБ, управляющем объединенной компанией Wildberries & Russ, сменились учредители, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Участие ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким 19 ноября снизилось с 65% до 45%, ООО «Стинн» структур Роберта Мирзояна — с 35% до 25%. Новыми совладельцами стали закрытые паевые фонды (ЗПИФ) «Томь» под управлением АО «ГФТ ПИФ» и «Гало» под управлением ООО УК «Эмрис». В РВБ сообщили “Ъ”, что группой приняты решения по оптимизации текущих активов в РФ и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей.
Wildberries — один из крупнейших в России маркетплейсов. Основан Татьяной Ким и ее бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. После их развода в 2024 году основными владельцами стали госпожа Ким и структуры Russ Роберта Мирзояна. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб.
Конечные бенефициары ЗПИФов не раскрываются. Однако фонд «Гало» в 2024 году выступал владельцем доли 50% в ООО «Стинн». Учредителями ООО УК «Эмрис» выступают Алексей Власов с долей в 53,07%, Анатолий Полтавский (26,35%), Станислав Грига (9,9%), Олег Сухарев (7,4%) и Дмитрий Кононченко (3,28%). Господа Грига и Сухарев — совладельцы «МСБ-Лизинг». Акционеры АО «ГФТ ПИФ» не раскрываются, его гендиректором выступает Дмитрий Баранов.
Текущие изменения могут быть частью более масштабной подготовки бизнеса к изменению состава собственников, не исключает директор практики «Корпоративные финансы» консалтинговой компании Strategy Partners Михаил Жиганов. По его мнению, они могут быть связаны с формированием более удобной корпоративной структуры для потенциальной сделки с ВТБ.
Госбанк получит 5% в WB Банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах в рамках соглашения о партнерстве, сообщалось этой весной. Объем допэмиссии ВТБ оценивался в 300–400 млрд руб., цена размещения — 87 руб.
Санкционные риски могли учитываться при выборе структуры владения, отмечает господин Жиганов. Евросоюз на этой неделе ввел санкции против Татьяны Ким. В РВБ уверяли, что санкции в ее отношении не окажут влияния на работу группы и компаний, входящих в ее экосистему. Там подчеркивали, что не имеют активов в Евросоюзе и не работают там.