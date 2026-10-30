Прибыль ВТБ с начала года превысила 400 млрд рублей

При этом ВТБ продолжает смещать фокус в сторону корпоративного кредитования. Это «позволяет эффективнее использовать капитал, при этом качество портфеля остается стабильным: стоимость риска по итогам девяти месяцев составила 1,0%, а покрытие неработающих кредитов резервами — 151%»,— сообщил топ-менеджер. По его словам, показатели достаточности капитала выросли на 0,7–0,9 п. п. с начала года и с запасом превышают регуляторные требования. Промежуточный результат «позволяет нам подтвердить прогноз по чистой прибыли на 2026 год в размере 600 млрд руб.», заявил господин Пьянов.