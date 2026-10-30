Прибыль ВТБ с начала года превысила 400 млрд рублей
В третьем квартале группа ВТБ получила 182,3 млрд руб. чистой прибыли, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Рентабельность капитала составила 24,8%. «По итогам девяти месяцев чистая прибыль достигла 407,5 млрд руб., увеличившись на 7%»,— добавил он.
Ключевым фактором роста операционных доходов стало восстановление чистой процентной маржи, обеспечившее рост чистых процентных доходов в 2,3 раза. Чистые комиссионные доходы выросли на 27% в третьем квартале и на 23% за девять месяцев, а опережающая динамика доходов по сравнению с расходами позволила снизить соотношение расходов и доходов до 38,2%.
При этом ВТБ продолжает смещать фокус в сторону корпоративного кредитования. Это «позволяет эффективнее использовать капитал, при этом качество портфеля остается стабильным: стоимость риска по итогам девяти месяцев составила 1,0%, а покрытие неработающих кредитов резервами — 151%»,— сообщил топ-менеджер. По его словам, показатели достаточности капитала выросли на 0,7–0,9 п. п. с начала года и с запасом превышают регуляторные требования. Промежуточный результат «позволяет нам подтвердить прогноз по чистой прибыли на 2026 год в размере 600 млрд руб.», заявил господин Пьянов.