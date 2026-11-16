ВТБ и Wildberries объединили данные о счетах клиентов банков в приложениях
ВТБ и маркетплейс Wildberries запустили в пилотном режиме проект мультибанкинга. Он позволяет клиентам ВТБ и ВБ Банка видеть информацию о своих счетах и балансах в этих двух финансовых организациях в одном приложении. Они также смогут переводить деньги между своими счетами в этих банках без перехода в другой интерфейс. Об этом сообщили РБК в ВТБ и в группе Wildberries & Russ (RWB).
В госбанке уточнили, что новый функционал доступен только с согласия пользователя — клиенты могут сами выбрать, к каким счетам предоставить доступ. На первом этапе клиенты смогут видеть в приложении «ВТБ Онлайн» баланс своего кошелька на Wildberries и переводить деньги между своими счетами по Системе быстрых платежей (СБП). В кошельке на маркетплейсе им станут доступны свои счета, баланс, а также вклады и накопительные счета в ВТБ.
Для участия в пилотном проекте у клиента Wildberries должен быть верифицированный банковский счет, а также установлены последние версии обоих приложений. Зампред правления ВТБ Георгий Горшков оценил потенциальную аудиторию сервиса в «десятки миллионов человек».
ВТБ и RWB объявили о стратегическом партнерстве в мае. По соглашению ВТБ выкупит 5% в WB-банке, дочернем банке RWB, с потенциальной возможностью увеличить долю. WB-банк получит доступ к розничным отделениям ВТБ, к сети банкоматов, кредитным, инвестиционным и корпоративным продуктам. В ВТБ также допускали предоставление Wildberries кредитной поддержки из-за атак БПЛА.