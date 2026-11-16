ВТБ и Wildberries объединили данные о счетах клиентов банков в приложениях

В госбанке уточнили, что новый функционал доступен только с согласия пользователя — клиенты могут сами выбрать, к каким счетам предоставить доступ. На первом этапе клиенты смогут видеть в приложении «ВТБ Онлайн» баланс своего кошелька на Wildberries и переводить деньги между своими счетами по Системе быстрых платежей (СБП). В кошельке на маркетплейсе им станут доступны свои счета, баланс, а также вклады и накопительные счета в ВТБ.