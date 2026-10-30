ВТБ допустил отказ от распределения 50% прибыли на дивиденды
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк вряд ли вернется к распределению 50% чистой прибыли на дивиденды в новой стратегии на 2027–2029 годы. Причиной он назвал введение дополнительных надбавок к достаточности капитала.
По его словам, из-за больших шагов роста достаточности капитала и восстановления базельских надбавок 2028 года банк вынужден накапливать капитал для этого последнего шага весь 2027 год.
«Поэтому, по сути, возврат к 50-процентному коэффициенту выплат, то есть крайней правой границе, маловероятен в ранние годы новой стратегии 2027–2029», — заявил Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.
«Можно из этих коммуникаций сделать вывод о высоковероятном коэффициенте выплат 25%», — добавил он. Он напомнил, что диапазон распределения банком прибыли на дивиденды составляет 25–50%.