ВТБ допустил отказ от распределения 50% прибыли на дивиденды

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк вряд ли вернется к распределению 50% чистой прибыли на дивиденды в новой стратегии на 2027–2029 годы. Причиной он назвал введение дополнительных надбавок к достаточности капитала.