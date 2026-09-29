ВТБ завершит сделку с RWB до конца октября
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что сделка с «Вайлдберриз» может быть завершена ближе к концу октября. «В плане ориентиров по сделке с RWB просим опираться на заявления нашего председателя на прошлой неделе, для нас не принципиально, когда закрывать сделку»,— сообщил топ-менеджер.
На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин на XXIII Международном банковском форуме сообщил, что с точки зрения стратегических планов по взаимодействию с «Вайлдберриз» ничего не поменялось. «У нас немножко сдвинулись сроки выработки конкретных документов… думаю, в ближайший месяц мы завершим все договоренности, которые вырабатывались, будем очень тесно взаимодействовать»,— заявил он.
Что касается параметров SPO, то, по словам Дмитрия Пьянова, изменений не ожидается: объем, цена, якорные инвесторы сохраняются. Ранее Андрей Костин заявлял, что имеются определенные договоренности с якорными инвесторами, в том числе с RWB. При этом сам ВТБ приобретает 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах. Объем допэмиссии оценивался в 300–400 млрд руб., цена размещения — 87 руб. Вместе с тем за последний месяц биржевая стоимость акций банка не поднималась выше 54 руб., а в середине месяца достигала исторического минимума — 49,44 руб.
Сделка построена не только вокруг покупки доли в WB-банке: ВТБ привлекает для этого финансирование через SPO, а банк Wildberries получает доступ к отделениям, банкоматам и продуктам ВТБ. Для клиентов WB-банка это расширяет доступ к ипотечным и инвестиционным услугам, а для связанного с ним малого и среднего бизнеса — к корпоративным продуктам ВТБ.
Обратная сторона такой конструкции — нагрузка на нынешних акционеров ВТБ. При заявленном масштабе привлечения их доли могут быть размыты примерно в 1,3 раза, что, по оценке аналитика, существенно снижает будущие дивиденды.