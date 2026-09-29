ВТБ завершит сделку с RWB до конца октября

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что сделка с «Вайлдберриз» может быть завершена ближе к концу октября. «В плане ориентиров по сделке с RWB просим опираться на заявления нашего председателя на прошлой неделе, для нас не принципиально, когда закрывать сделку»,— сообщил топ-менеджер.

На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин на XXIII Международном банковском форуме сообщил, что с точки зрения стратегических планов по взаимодействию с «Вайлдберриз» ничего не поменялось. «У нас немножко сдвинулись сроки выработки конкретных документов… думаю, в ближайший месяц мы завершим все договоренности, которые вырабатывались, будем очень тесно взаимодействовать»,— заявил он.

Что касается параметров SPO, то, по словам Дмитрия Пьянова, изменений не ожидается: объем, цена, якорные инвесторы сохраняются. Ранее Андрей Костин заявлял, что имеются определенные договоренности с якорными инвесторами, в том числе с RWB. При этом сам ВТБ приобретает 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах. Объем допэмиссии оценивался в 300–400 млрд руб., цена размещения — 87 руб. Вместе с тем за последний месяц биржевая стоимость акций банка не поднималась выше 54 руб., а в середине месяца достигала исторического минимума — 49,44 руб.

Отдел финансов