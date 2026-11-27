ВТБ намерен выполнить план по прибыли в 600 млрд рублей за 2026 год
Согласно данным МСФО за 10 месяцев этого года, группа ВТБ заработала 451,1 млрд руб. прибыли, что на 10,8% больше результата за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре группа получила чистую прибыль в размере 43,6 млрд руб., что превышает показатель сентября на 65,2%.
Чистые процентные доходы увеличились на 39,5% в октябре и на 119,1% за 10 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 67,4 млрд руб. и 692,8 млрд руб. соответственно. Чистые комиссионные доходы увеличились на 43,5% в октябре и на 25% за 10 месяцев 2026 года, составив 34,3 млрд руб. и 312,5 млрд руб. соответственно.
Как рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, такая динамика позволяет группе повышать операционную эффективность, сохраняя темпы роста доходов, существенно выше темпов роста расходов. «Результаты октября и десяти месяцев позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли за 2026 год в размере не менее 600 млрд руб.»,— заявил он.