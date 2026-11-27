Чистые процентные доходы увеличились на 39,5% в октябре и на 119,1% за 10 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 67,4 млрд руб. и 692,8 млрд руб. соответственно. Чистые комиссионные доходы увеличились на 43,5% в октябре и на 25% за 10 месяцев 2026 года, составив 34,3 млрд руб. и 312,5 млрд руб. соответственно.