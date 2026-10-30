ВТБ не закроет сделку с «Вайлдберриз» в октябре
Как рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, чтобы осуществить сделку ВТБ с ВБ-банком нужно объявить допэмиссию, которую одобрил наблюдательный совет банка и общее собрание акционеров.
«Само SPO начинается с объявления преимущественного права. Если оно не происходит в первую неделю месяца, то маловероятно, что мы ее завершаем в этот месяц»,— пояснил он. По его словам, у сторон остается небольшое количество вопросов для финализации сделки, которые нужно урегулировать и оформить юридически. «Сейчас стороны активно финализируют договор купли-продажи, этот договор имеет ряд взаимных гарантий, так что основной причиной отсрочки является договоротворчество»,— рассказал Дмитрий Пьянов.
По данным ЦБ, на 1 октября капитал ВБ-банка составляет 71,5 млрд руб., активы банка на эту дату составили 383,2 млрд руб., прибыль банка равняется 98,1 млрд руб.
26 мая было объявлено о покупке банком 5% в ВБ-банке (ранее Вайлдберриз-банк) с возможностью увеличения доли, позже уточнялось, что ВТБ получит миноритарные доли во всех финтех-активах группы. На приобретение этих долей и планируется потратить часть средств, полученных от допэмиссии ВТБ, размер которой предполагается на уровне 300 млрд руб. При этом, как отмечал ранее Дмитрий Пьянов, присоединение ВБ-банка к ВТБ в краткосрочной перспективе не планируется.