ВТБ не закроет сделку с «Вайлдберриз» в октябре

«Само SPO начинается с объявления преимущественного права. Если оно не происходит в первую неделю месяца, то маловероятно, что мы ее завершаем в этот месяц»,— пояснил он. По его словам, у сторон остается небольшое количество вопросов для финализации сделки, которые нужно урегулировать и оформить юридически. «Сейчас стороны активно финализируют договор купли-продажи, этот договор имеет ряд взаимных гарантий, так что основной причиной отсрочки является договоротворчество»,— рассказал Дмитрий Пьянов.