Переходящий в Сбербанк Григоренко покинул наблюдательный совет ВТБ
Занимавший с 2020 года пост председателя наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко сложил полномочия. Банк начнет рассматривать кандидатуры на пост нового председателя набсовета после получения директивы правительства.
На ближайшем заседании наблюдательного совета Сбербанка 10 ноября будет рассмотрена кандидатура Дмитрия Григоренко на пост зампреда правления банка. Предполагается, что на новой должности он будет курировать развитие взаимоотношений с правительством и региональными властями и заниматься вопросами цифровизации и применения искусственного интеллекта в госсекторе.
В конце октября Дмитрия Григоренко освободили от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Вместо него в должность вступила замглавы Министерства финансов Ирина Окладникова.