Переходящий в Сбербанк Григоренко покинул наблюдательный совет ВТБ

На ближайшем заседании наблюдательного совета Сбербанка 10 ноября будет рассмотрена кандидатура Дмитрия Григоренко на пост зампреда правления банка. Предполагается, что на новой должности он будет курировать развитие взаимоотношений с правительством и региональными властями и заниматься вопросами цифровизации и применения искусственного интеллекта в госсекторе.