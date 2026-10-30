Акции «Самолет» выросли на 3,6% после заявлений ВТБ
Акции ГК «Самолет» на торгах основной сессии Мосбиржи выросли более чем на 3,6%, следует из данных площадки. Позитивная динамика бумаг застройщика наблюдается на фоне заявлений представителей банковского сектора о параметрах финансового оздоровления компании.
По данным на 10:12 мск, акции компании росли на 3,64%, до 273,6 руб. за бумагу. При этом в начале основной торговой сессии бумаги снижались на 0,38%, до 263 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 09:00 мск.
Ранее сегодня первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что механизм оздоровления ГК «Самолет» будет заключаться в поиске комфортных сроков и периодов реструктуризации существующего долга. ВТБ выступает вторым по величине кредитором застройщика и намерен ориентироваться на позицию главного кредитора — «Сбербанка».