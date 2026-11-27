ВТБ намерен до конца года купить долю в финтех-активах RWB
ВТБ постарается завершить покупку долей в финтех-активах объединенной компани Wildberries & Russ (RWB) до конца 2026 года, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Никаких изменений в планах стратегического партнерства не планируется.
Процедура преимущественного права завершится 30 ноября, ее результаты будут известны в первых числах декабря — после обработки заявок от акционеров. «Запуск процедуры преимущественного права означает, что во многих вопросах мы с партнером продвинулись и их финализируем»,— объяснил господин Пьянов журналистам.
К концу года банк также рассчитывает завершить процедуру размещения дополнительной эмиссии. ВТБ планирует привлечь по ее итогам 300-400 млрд руб. Окончательная сумма размещения будет известна после завершения размещения. Широкого участия розничных инвесторов в группе не ожидают, поскольку разница между ценой размещения (87 руб. на акцию) и сегодняшней ценой акции на бирже большая.