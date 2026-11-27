К концу года банк также рассчитывает завершить процедуру размещения дополнительной эмиссии. ВТБ планирует привлечь по ее итогам 300-400 млрд руб. Окончательная сумма размещения будет известна после завершения размещения. Широкого участия розничных инвесторов в группе не ожидают, поскольку разница между ценой размещения (87 руб. на акцию) и сегодняшней ценой акции на бирже большая.