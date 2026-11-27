ВТБ допустил рост привлеченных средств в ПДС до 1,3 трлн руб. к концу 2026 года
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) к концу 2026 года может привлечь 1,3 трлн руб., указано в сообщении ВТБ в преддверии 17-го инвестиционного форума «Россия зовет», с которым ознакомился «Ъ». Банк также допустил, что число договоров превысит 17 млн. По словам замгендиректора негосударственного пенсионного фонда (НПФ) ВТБ Анны Пролиско, объем привлеченных в программу средств уже превышает 1 трлн руб.
На НПФ ВТБ приходится каждый седьмой участник ПДС в стране. К началу ноября число клиентов фонда по программе достигло 2 млн — в полтора раза больше, чем в начале года. На их счетах накоплено свыше 210 млрд руб. За январь-октябрь 2026 года клиенты внесли 69 млрд руб., отметили в банке.
По данным банка, наибольшая доля клиентов НПФ ВТБ, участвующих в ПДС, проживает в трех регионах: Центральном (31%), Сибирском (17%) и Приволжском федеральных округах (17%). Жители этих макрорегионов чаще всего делают взносы: 43,2 млрд руб. на счетах клиентов из ЦФО, 18,6 млрд руб. — СФО, 17 млрд руб. — ПФО.
Оформить участие в программе долгосрочных сбережений можно в отделении банка ВТБ, в ВТБ Онлайн, а также на сайте НПФ ВТБ. Также клиенты могут перевести накопления обязательного пенсионного страхования в ПДС.