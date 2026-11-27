На НПФ ВТБ приходится каждый седьмой участник ПДС в стране. К началу ноября число клиентов фонда по программе достигло 2 млн — в полтора раза больше, чем в начале года. На их счетах накоплено свыше 210 млрд руб. За январь-октябрь 2026 года клиенты внесли 69 млрд руб., отметили в банке.