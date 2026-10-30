ВТБ не хочет получать акции «Самолета» после санации

С 27 июля 2027 года вступает в силу норма закона «О несостоятельности (банкротстве)» (№127-ФЗ), которая позволяет кредиторам, имеющим большинство, запустить заключение комплексного соглашения о санации с участием в ней других кредиторов. Эта норма может быть применена в отношении группы компаний «Самолет». При этом конвертация долга в акции — «маловероятное событие в силу того, что с 1 апреля 2027 года вступает новое регулирование, "штрафующее" банки за подобные вложения», пояснил Дмитрий Пьянов. По его словам, способ финансового оздоровления этой организации будет заключаться в нахождении комфортных сроков и периодов реструктуризации существующего долга, а не в конвертации в акции. «В ВТБ создано достаточно резервов, есть определенный объем эскроу-счетов, которые тоже уменьшают кредитный риск на этого заемщика»,— отметил топ-менеджер.