ВТБ не хочет получать акции «Самолета» после санации
ВТБ являемся вторым по величине кредитором группы компаний «Самолет» с большим отставанием от первого кредитора по объему кредитования и объему лимитов. Об этом рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «В действиях с этим застройщиком мы будем ориентироваться на позицию главного кредитора»,— заявил он.
Согласно отчетности «Самолета», на 1 января 2026 года объем кредитов ВТБ оценивался в 85,9 млрд руб. (10% общей задолженности девелопера). На эту дату госбанк занимал второе место после Сбербанка (274,2 млрд руб.). На 1 июля ВТБ в списке крупнейших кредиторов уже не было, так как его доля опустилась ниже 10%. При этом доля Сбербанка выросла до 31% (303,2 млрд руб.).
По словам топ-менеджера, кейс «Самолета» будет первым крупным, а «возможно, и вообще первым кейсом», в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве.
С 27 июля 2027 года вступает в силу норма закона «О несостоятельности (банкротстве)» (№127-ФЗ), которая позволяет кредиторам, имеющим большинство, запустить заключение комплексного соглашения о санации с участием в ней других кредиторов. Эта норма может быть применена в отношении группы компаний «Самолет». При этом конвертация долга в акции — «маловероятное событие в силу того, что с 1 апреля 2027 года вступает новое регулирование, "штрафующее" банки за подобные вложения», пояснил Дмитрий Пьянов. По его словам, способ финансового оздоровления этой организации будет заключаться в нахождении комфортных сроков и периодов реструктуризации существующего долга, а не в конвертации в акции. «В ВТБ создано достаточно резервов, есть определенный объем эскроу-счетов, которые тоже уменьшают кредитный риск на этого заемщика»,— отметил топ-менеджер.