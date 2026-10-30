Бывший Банк Москвы прошел процедуру оздоровления

Летом прошлого года БМ-банк проиграл дело в суде Лондона по иску держателей субординированных облигаций на $500 млн, обязательства по которым перешли к нему после присоединения банка «ФК Открытие». Спор из-за субординированных облигаций начался в январе 2021 года, когда группа держателей бумаг подала иск о неправомерности списания выпуска на $500 млн, размещенного в 2012 году Номос-банком (в 2014 году переименован в «ФК Открытие») с погашением в 2019 году. В ноябре 2017 года эмитент известил держателей еврооблигаций о том, что долг был списан в полном объеме в рамках санации «ФК Открытие», когда ЦБ сократил его капитал до 1 руб. При этом, согласно меморандуму выпуска облигаций, его списание в одностороннем порядке возможно лишь в случае банкротства эмитента. Такая же норма содержалась и в российском законодательстве до 1 марта 2013 года. Поэтому истцы посчитали, что эмитент не имел права списывать субординированные облигации. У самого БМ-банка активов за границей нет, но в случае присоединения к ВТБ держатели облигаций смогут наложить арест на активы последнего, поэтому процесс интеграции банков был приостановлен. Тем не менее, по словам Дмитрия Пьянова, присоединение БМ-банка к ВТБ остается стратегической целью и будет произведено, когда это станет возможным.