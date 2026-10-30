Бывший Банк Москвы прошел процедуру оздоровления
Как рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, на 30 сентября ВТБ полностью завершил процедуру финансового оздоровления БМ-банка (бывшего Банка Москвы). «Мы возвратили депозит АСВ и подали документы на выход из плана финансового оздоровления, который после решения совета директоров ЦБ и АСВ официально завершится»,— рассказал он. По его словам, в БМ-банке были созданы все необходимые резервы, предусмотренные по плану финансового оздоровления. При этом первый зампред ВТБ отметил, что санация БМ-банка завершается без его присоединения к ВТБ, как было запланировано изначально.
По данным Банка России на 1 сентября, капитал БМ-банка составлял 246,6 млрд руб., активы на эту дату составляли 3,1 трлн руб., прибыль равнялась 71,1 млрд руб. Совет директоров ВТБ 30 июня 2011 года принял принципиальное решение о консолидации на группе ВТБ более 75% акций Банка Москвы (позднее переименован в БМ-банк). Этот шаг был условием получения от АСВ займа в 295 млрд руб. на десять лет под ставку 0,51% годовых на санацию Банка Москвы.
Летом прошлого года БМ-банк проиграл дело в суде Лондона по иску держателей субординированных облигаций на $500 млн, обязательства по которым перешли к нему после присоединения банка «ФК Открытие». Спор из-за субординированных облигаций начался в январе 2021 года, когда группа держателей бумаг подала иск о неправомерности списания выпуска на $500 млн, размещенного в 2012 году Номос-банком (в 2014 году переименован в «ФК Открытие») с погашением в 2019 году. В ноябре 2017 года эмитент известил держателей еврооблигаций о том, что долг был списан в полном объеме в рамках санации «ФК Открытие», когда ЦБ сократил его капитал до 1 руб. При этом, согласно меморандуму выпуска облигаций, его списание в одностороннем порядке возможно лишь в случае банкротства эмитента. Такая же норма содержалась и в российском законодательстве до 1 марта 2013 года. Поэтому истцы посчитали, что эмитент не имел права списывать субординированные облигации. У самого БМ-банка активов за границей нет, но в случае присоединения к ВТБ держатели облигаций смогут наложить арест на активы последнего, поэтому процесс интеграции банков был приостановлен. Тем не менее, по словам Дмитрия Пьянова, присоединение БМ-банка к ВТБ остается стратегической целью и будет произведено, когда это станет возможным.