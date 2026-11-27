ВТБ спрогнозировал рост рынка секьюритизации в 2027 году
Российский рынок секьюритизации в 2027 году может продолжить рост в основных сегментах. Помимо ипотеки и потребкредитования, хорошие перспективы есть у секьюритизации кредитных карт, автокредитов и кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом сообщил руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков в преддверии форума «Россия зовет!»
Позитивную динамику подтверждают итоги текущего года. В 2025 году объем выпуска ипотечных облигаций достиг рекордных 680 млрд рублей, за десять месяцев 2026 года размещено бумаг на 522 млрд рублей. С учетом традиционного роста активности банков в конце года рынок может превысить прошлогодний рекорд.
Дополнительным подтверждением спроса стала динамика секьюритизации потребкредитов. За пять лет совокупный объем таких облигаций составил 1,868 трлн рублей, доля ВТБ превышает 70%. В 2026 году объем выпусков уже достиг 615 млрд рублей — в 3,5 раза больше, чем за весь предыдущий год. Все бумаги были реализованы инвесторам.
По словам Андрея Сучкова, инвесторская база постепенно расширяется: растет интерес институциональных и розничных инвесторов. Для дальнейшего развития рынка необходимо расширять круг банков, формировать устойчивый спрос, обеспечивать прозрачность сделок и предсказуемость регулирования.