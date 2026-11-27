Дополнительным подтверждением спроса стала динамика секьюритизации потребкредитов. За пять лет совокупный объем таких облигаций составил 1,868 трлн рублей, доля ВТБ превышает 70%. В 2026 году объем выпусков уже достиг 615 млрд рублей — в 3,5 раза больше, чем за весь предыдущий год. Все бумаги были реализованы инвесторам.