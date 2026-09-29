Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев сократилась на 4%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за восемь месяцев 2026 года сократилась на 4% год к году, до 314,8 млрд руб. Активы группы с начала года выросли на 5,8%, до 39 трлн руб.
Чистые процентные доходы ВТБ с января по август выросли почти в 2,5 раза, до 551,9 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 23,5% по сравнению с прошлым годом и составили 243,4 млрд руб. Расходы на создание резервов увеличились на 40,6%, до 166,7 млрд руб.
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что восстановление процентных доходов стало «главным драйвером наших результатов». «Одновременно мы продолжаем “кредитный маневр”, замещая более капиталоемкий розничный портфель кредитованием высококлассных корпоративных заемщиков»,— добавил он.
Объем кредитов, выданных за восемь месяцев юрлицам, увеличился на 10,4% с начала года. Кредиты физлицам в августе с начала года сократились на 4,7%. Портфель розничных кредитов составил 7,0 трлн руб.
Рост процентных доходов не превращается автоматически в такой же рост чистой прибыли: результат банка зависит и от стоимости риска, то есть от объема резервов под возможные кредитные убытки. В мае 2021 года Дмитрий Пьянов объяснял корректировку прибыли необходимостью наращивать резервы, поскольку стоимость риска еще не нормализовалась. В текущем результате ВТБ рост резервных расходов стал фактором, сдержавшим эффект от восстановления процентных доходов.
«Кредитный маневр» означает перераспределение капитала внутри баланса: доля более капиталоемкого розничного кредитования снижается, а высвобождаемый ресурс направляется в корпоративные кредиты высококлассным заемщикам. В апреле 2026 года ВТБ связывал ускорение корпоративного портфеля с расширением чистой процентной маржи и стабильными риск-метриками. В июне банк также сообщал о стабильном уровне стоимости риска и покрытия резервами, связывая это с устойчивым качеством кредитного портфеля.