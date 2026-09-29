Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев сократилась на 4%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за восемь месяцев 2026 года сократилась на 4% год к году, до 314,8 млрд руб. Активы группы с начала года выросли на 5,8%, до 39 трлн руб.

Чистые процентные доходы ВТБ с января по август выросли почти в 2,5 раза, до 551,9 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 23,5% по сравнению с прошлым годом и составили 243,4 млрд руб. Расходы на создание резервов увеличились на 40,6%, до 166,7 млрд руб.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что восстановление процентных доходов стало «главным драйвером наших результатов». «Одновременно мы продолжаем “кредитный маневр”, замещая более капиталоемкий розничный портфель кредитованием высококлассных корпоративных заемщиков»,— добавил он.

Объем кредитов, выданных за восемь месяцев юрлицам, увеличился на 10,4% с начала года. Кредиты физлицам в августе с начала года сократились на 4,7%. Портфель розничных кредитов составил 7,0 трлн руб.