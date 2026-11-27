«Запуск процедуры преимущественного права означает, что во многих вопросах мы с партнером продвинулись и их финализируем, на текущий момент все еще остаются некоторые нюансы, которые мы надеемся устранить к завершению процедуры реализации преимущественного права»,— заявил первый зампред ВТБ.