ВТБ не ждет участия большого числа физлиц в размещении допэмиссии
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что банк будет стараться до конца года завершить и процедуру размещения дополнительной эмиссии, и приобретение доли в финтех-активах группы RWB.
«Планы по развитию стратегического партнерства остались прежними. Никаких изменений не планируется ни в составе якорных инвесторов, ни в цене, ни в ожидаемой сумме привлечения»,— сказал господин Пьянов.
ВТБ запустил процедуру преимущественного права выкупа допэмиссии действующими акционерами банка, которая завершится 30 ноября. По словам Дмитрия Пьянова, еще какое-то время уйдет на обработку заявок, поэтому результаты реализации преимущественного права могут быть известны через 2-3 дня после 30 ноября.
«Запуск процедуры преимущественного права означает, что во многих вопросах мы с партнером продвинулись и их финализируем, на текущий момент все еще остаются некоторые нюансы, которые мы надеемся устранить к завершению процедуры реализации преимущественного права»,— заявил первый зампред ВТБ.
Как отметил Дмитрий Пьянов, окончательная сумма размещения будет известна после завершения размещения, а поскольку разница между ценой размещения и сегодняшней ценой акции на бирже большая, в банке не ожидают широкого участия розничных инвесторов. «Объем станет известен после размещения, мы ориентируемся на 300-400 млрд руб.»,— уточнил господин Пьянов.