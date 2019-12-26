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В конце 2019 года Следственный комитет России (СКР) назвал преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т. корп.»). Лидер организации Роман Теленкевич и несколько ее рядовых участников, отличившихся на Востоке Украины, в Сирии и Крыму, обвиняются в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. По версии следствия, совершая нападения, «еноты» действовали по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ. Последние новости и все самое важное о деле «енотов» — в теме «Ъ».