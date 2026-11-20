Прокатная десятка
Увидеть все
- Режиссеры: Нэйтан Филдер, Лэнс Оппенгейм
- В ролях: Элизабет Холмс, Нэйтан Филдер, Аманда Сайфред, Кристофер Эбботт, Гари Уилмс, Филлип Андре Ботельо
- Жанр: документальный, биография / США / 174 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Живя в мире, где "фейк-ньюс" — одно из самых расхожих выражений, а любой текст или фото вызывают подозрение, не созданы ли они нейросетью, мы, конечно, уже готовы к тому, что никакая объективность невозможна, и здесь фильм вряд ли сообщит нам что-то новое. Однако Филдер и Оппенгейм превращают доказательство этого грустного тезиса в увлекательную игру, где каждый следующий ход только больше все запутывает, однако и подстегивает желание все-таки разобраться».
Кинокритик Ная Гусева: «Филдеру и Оппенгейму удалось сделать документальное кино самостоятельным событием массовой поп-культуры: в конце концов, далеко не каждый день трехчасовой фильм без звезд первой величины заставляет зрителей устраивать конкурсы двойников режиссера и главной героини и вспоминать принципы базовой психологии, чтобы понять, кому на самом деле можно верить».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «До последней капли правды» и в материале «Ъ-Weekend» «Кто подставил Элизабет Холмс?».
Рокки — это я
- Режиссер: Питер Фаррелли
- В ролях: Энтони Ипполито, Аннасофия Робб, Мэтт Диллон, Тоби Кеббелл, П. Дж. Бирн, Эрик Палладино
- Жанр: биография, драма / США / 128 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «…в фильме Фаррелли показана та же голливудская эра, когда пальмы на бульваре Сансет были большими, джинсы — расклешенными, пиджаки — клетчатыми, платья и рубашки — синтетическими, а продюсеры не боялись испытывать судьбу и ставить на черных лошадок».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дай бокс счастья».
Бумажный тигр
- Режиссер: Джеймс Грэй
- В ролях: Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Майлз Теллер, Gavin Goudey, Роман Энджел, Виктор Птак
- Жанр: триллер, драма, криминал / Франция, США, Польша, Италия / 115 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Именуя "бумажным тигром" (выглядит грозно, а сам игрушечный) то империализм, то ревизионизм, то атомную бомбу, в свое время славно троллил всю планету председатель Мао. "Бумажным тигром" называет в фильме русскую мафию дядя Гарри. Но и само название фильма адекватно: Грей снял своего "бумажного тигра", тщетно пытающегося и напугать, и растрогать».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сейчас прольется чья-то нефть».
Было не было
- Режиссер: Тимофей Анисимов
- В ролях: Вера Енгалычева, Владислав Медведев, Ирина Саликова, Рустем Фесак, Миша Коряков, Варвара Мынай
- Жанр: драма / Россия / 88 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинопрокатчик «Vereteno»: «Кира сбегает на север в поисках отца. Ей известны только имя и фамилия. Петя местный, но тоже сбежал — от самого себя. Он убеждает Киру, что знает, где ее отец. У каждого из них свои вопросы к прошлому, и только один человек может дать ответы. Им придется пересечь Кольский полуостров, чтобы найти его».
Колотун и волшебное королевство
- Режиссер: Олег Гусев
- В ролях: Александр Горбатов, Агата Дранга, Иван Колесников, Павел Деревянко, Роман Мадянов, Дмитрий Калихов
- Жанр: фэнтези, приключения, семейный / Россия / 116 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Ссора в машине, случайный сугроб — и вот мама, папа и сын Снегиревы уже не в пробке по дороге на новогодний праздник, а в волшебном королевстве. Они нечаянно выпускают из заточения злого мага Колотуна, а с магами, особенно злыми, шутки плохи. Теперь, чтобы вернуться домой и спасти оба мира, Снегиревым предстоит отправиться на поиски артефакта Хронотрона, встретить новых сказочных друзей и, главное, опять стать счастливой семьей».
Лес
- Режиссер: Гамлет Дульян
- В ролях: Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Родионов, Никита Кологривый, Екатерина Васильева, Анжела Белянская
- Жанр: триллер, драма / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Познакомиться с хтоническими провинциалами предстоит и Вике с Ликой, когда их, уже почти замерзших насмерть, вывозит из леса некий Олег (Алексей Аникин) — житель соседней деревни и, естественно, алкоголик. Знакомство с ним перерастает в события, которые оправдывают в описании фильма слово "триллер", или даже "хоррор", так как режиссер увлекается и начинает показывать всякие ужасы крупным планом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лукошко ужасов».
Инфлюенсер
- Режиссер: Майк Нибро
- В ролях: Кьяра Кинг, Джемма Карлсен, Эос Карлссон, Майк Нибро, Ронья Хауге Шируп, Лука Сторм
- Жанр: триллер / США, Дания, Великобритания / 102 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Инфлюенсер" скучен и забавен одновременно. Скучен как сатира на инфлюенсеров. Ну хватит вроде бы уже, отсмеялись над их влиятельной никчемностью и смирились перед их беспощадным шествием по миру. Забавно же то, как это снято. Не в смысле банального чередования съемок на телефон, на камеру и ленты соцсетей. А в смысле краткого курса "Как дурить зрителя, который дуриться рад"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Маньяк блогеру не товарищ».
Лиля
- Режиссер: Вера Сторожева
- В ролях: Мария Смольникова, Евгений Стычкин, Андрей Максимов, Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова, Алексей Герман мл.
- Жанр: драма / Россия / 146 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Она переходит из рук в руки, из постели в постель, меняет наряды или снимает их — но ничего о Лиле как о личности, кроме ее любви к раннему творчеству Маяковского и придуманной авторами нелюбви к позднему, мы за два с половиной часа так и не узнаем».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Облако в чулках».
Новый дом
- Режиссер: Никита Грушин
- В ролях: Дарья Савельева, Александр Яценко, Петар Зекавица, Наталья Батрак, Владимир Виноградов, Кузьма Котрелев
- Жанр: драма / Россия / 101 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм по манере съемки тяготеет к работам тех, кого некогда окрестили "новыми тихими": Бориса Хлебникова, Бакура Бакурадзе, Николая Хомерики. Внимательная, любящая актеров камера. Точечное правдоподобие жестов, лиц и слов. Неказистые, неприкаянные герои, барахтающиеся во враждебном или безразличном окружении».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не правда — подобие».
Психопатка
- Режиссер: Закари Уигон
- В ролях: Майка Монро, Томасин Маккензи, Джейсон Айзекс, Рут Уилсон, Джекоби Джуп, Иви Темплтон
- Жанр: хоррор, комедия / Великобритания, Ирландия / 102 мин.
- В прокате: с 12 ноября
Кинопрокатчик «Вольга»: «1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное».