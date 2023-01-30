Научному руководителю «енотов» вернули право на защиту

Как стало известно «Ъ», в Кунцевском райсуде Москвы стартует повторный процесс над бывшим советником директора Научного центра иммунологии МГУ Андреем Молокоедовым. Он был осужден на 14 лет и 6 месяцев строгого режима по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) ЕНОТ и ряде преступлений, совершенных его участниками. Мосгорсуд, рассмотрев жалобу адвокатов, установил, что в данном деле были допущены фундаментальные нарушения закона, в том числе право обвиняемого на полноценную защиту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Андрея Молокоедова (на фото) надеются, что ошибки в деле будут исправлены, а сам он — оправдан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Адвокаты Андрея Молокоедова (на фото) надеются, что ошибки в деле будут исправлены, а сам он — оправдан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Андрей Молокоедов обвиняется СКР в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году он возглавил ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), и организовал нападение участников сообщества на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Кроме того, он через своих людей угрожал Вадиму Друху, директору АО «Мираксбиофарма», чтобы заставить того отказаться от должности.

Защита, в свою очередь, утверждает, что вся вина Андрея Молокоедова заключается в том, что он активно вмешался в конфликт из-за земельного участка между Петром Супоневым и членами семьи академика РАН Михаила Пальцева, директора Научного центра иммунологии, советником которого являлся.

По данным следствия, Андрей Молокоедов через своих знакомых обратился за помощью к одному из лидеров «енотов» Роману Теленкевичу (осужден на 13 лет), который выделил двух членов сообщества для решения проблем. Кстати, всего у предполагаемого ОПС были четыре лидера и организатора. Помимо гражданских лиц, по версии следствия, ими являлись два офицера УФСБ по Москве и области — майор Антон Барякшев (осужден в особом порядке на шесть лет) и майор Александр Мрищук (дело чекиста, настаивающего на своей невиновности, рассматривается в военном суде).

Приговор Роману Теленкевичу, участвовавшему вместе с другими «енотами» в событиях на Донбассе, устоял в апелляционной инстанции. Однако, рассматривая жалобы адвокатов Андрея Молокоедова, Мосгорсуд пришел к выводу, что в отношении него было нарушено право на защиту и справедливое судебное разбирательство.

Дело в том, что вывод о лидерстве ученого в ОПС был основан на показаниях некоего свидетеля, подробно раскрывшего следствию структуру ЕНОТ и методы, которые использовали его участники. Однако оказалось, что данный свидетель не допрашивался ни в ходе расследования уголовного дела, ни в суде. А одним из вещдоков стали записи с компакт-диска, полученные ФСБ в результате прослушивания телефонных переговоров. Однако саму фонограмму в ходе процесса не слушали и не анализировали, что, решил Мосгорсуд, противоречит требованиям УПК и основам судопроизводства.

Также суд апелляционной инстанции обратил внимание на лингвистическую экспертизу, использованную обвинением против Андрея Молокоедова. Экспертиза была проведена 2 июля 2020 года. Постановление о ее назначении следователь СКР вынес 10 июля 2019 года, указав, что исследовать нужно данные из допроса Романа Теленкевича, которые будут получены в будущем — 13 декабря того же года.

Один из адвокатов подсудимого, Роберт Зиновьев, сообщил «Ъ», что в ходе повторного судебного следствия первым делом будет заявлено ходатайство об изменении меры пресечения Андрею Молокоедову, который содержится под стражей аж с февраля 2019 года.

Николай Сергеев