Члены ОПС познаются в суде

Как стало известно “Ъ”, в Московском гарнизонном военном суде, рассматривающем уголовное дело в отношении экс-майора ФСБ Александра Мрищука, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) под видом военно-патриотической организации ЕНОТ, в качестве свидетеля допросили бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова. Он, по версии СКР, сменил господина Мрищука во главе ОПС. Однако во время допроса фигуранты заявили, что между ними не было ничего общего, а о существовании друг друга они узнали, оказавшись в одном СИЗО.

Когда на заседание военного суда был доставлен находящийся под стражей свидетель Андрей Молокоедов, установлена его личность и разъяснены права подсудимым, которыми помимо майора Мрищука являются Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный, фигурантам стали задавать стандартные вопросы: знают ли они этого человека и испытывают ли к нему личную неприязнь, которая может отразиться на правдивости их слов?

Напомним, по версии СКР, общественную организацию ЕНОТ создал Роман Теленкевич. Ее участники сопровождали гуманитарные грузы в Донбасс после начала там боевых действий, а потом и принимали в них участие. Поэтому организацию называли еще и ЧВК ЕНОТ. Позже лидерство в ЧВК, считает следствие, перехватили офицеры столичного УФСБ Александр Мрищук и Антон Барякшев, которые использовали его участников при проведении обысков и других оперативных мероприятий, связанных с борьбой с контрабандой оргтехники и телефонов. Во время операций, по версии СКР, они похитили часть вещдоков. Затем чекисты утратили интерес к «енотам» и «бросили» организацию, говорится в уголовном деле. Но «еноты» стали исполнять частные поручения, в том числе Андрея Молокоедова, которого следствие теперь считает последним лидером ОПС.

На заседании военного суда фигуранты, однако, заявили, что чекист Мрищук и боевики, обвиняемые СКР в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), познакомились с господином Молокоедовым не на воле, а уже находясь под следствием. По их словам, о господине Молокоедове они узнали, знакомясь с материалами уголовного дела, которое было разделено на несколько частей. Кроме того, фигуранты находились в одном и том же СИЗО, и несколько раз их возили на следственные действия и в суд в одном автозаке.

«Знаком (с Молокоедовым.— “Ъ”) визуально по тюрьме, у нас камеры друг над другом, да еще на одном спецпрогоне сидели»,— отметил один из подсудимых. Он и его подельники сообщили, что у них не было никаких оснований для того, чтобы желать зла Андрею Молокоедову.

Сам Андрей Молокоедов, отвечая на вопросы участников разбирательства, сообщил, что узнал о существовании ЕНОТ в 2018 году, когда это было не преступное сообщество, а общественная организация, занимавшаяся патриотическим воспитанием молодежи. Его с первым лидером «енотов» Романом Теленкевичем (отбывает сейчас 14-летний срок) познакомила одна из журналисток. Господину Молокоедову «еноты», по версии следствия, понадобились для помощи в решении спорного вопроса с Петром Супоневым, возникшим из-за земельного участка в Туапсе (Краснодарский край).

— Известно ли вам, совершались ли в отношении потерпевшего Супонева противоправные действия и кем?

— Только из документов уголовного дела,— ответил свидетель.

В них, по данным “Ъ”, говорится, что Андрей Молокоедов обратился за помощью к Роману Теленкевичу, который отрядил на разборку с Петром Супоневым своих бойцов Дениса Карабана и Василия Минчика. Прилетев из Москвы в Туапсе, они, применив силу, ворвались в дом потерпевшего, убедив его отказаться от притязаний на землю. Впоследствии оба были осуждены.

— Использовал ли в общении с вами Теленкевич позывные, клички, что-то подобное?

— Нет, никогда.

— Известен ли вам такой позывной, как Водяной (по данным “Ъ”, им пользовался Теленкевич)?

— Из уголовного дела.

— Теленкевич сообщал вам о том, что данная общественная организация ЕНОТ курируется управлением ФСБ по Москве и Московской области? Общался ли он с его сотрудниками?

— Сам он говорил, что общался.

— Можете конкретизировать?

— Нет.

— Сообщал ли вам Теленкевич о том, что он и члены организации ЕНОТ принимали участие в оперативно-разыскных мероприятиях?

— Я не интересовался.

— Упоминал ли в вашем присутствии Теленкевич фамилии Антона Барякшева (экс-чекист уже осужден в особом порядке по данному делу.— “Ъ”) и Александра Мрищука?

— Нет, никого не упоминал из этих товарищей.

— Имелись ли на тот период времени у вас какие-либо позывной, кличка?

— У меня-то с чего?

— Сообщал ли вам Теленкевич о том, имеется ли на вооружении его организации оружие или предметы, которые можно использовать в качестве него?

— Я только из уголовного дела узнал, что такое ЕНОТ.

Как сообщал ранее “Ъ”, сам Андрей Молокоедов был осужден Кунцевским райсудом Москвы на 14 лет и 6 месяцев, однако впоследствии Мосгорсуд в связи с процессуальными нарушениями отменил приговор, и сейчас по делу проходит повторное разбирательство. Подсудимый Молокоедов свою вину категорически отрицает.

Николай Сергеев