«Еноту» век свободы не видать

Как стало известно «Ъ», Кунцевский райсуд Москвы, повторно пытающийся рассмотреть уголовное дело в отношении бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества (ОПС) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), отказал защите в его освобождении. При этом скандальное разбирательство завершится не скоро — сейчас на судью, председательствующую на процессе, приходится более 90 дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер организации «Е.Н.О.Т.» Андрей Молокоедов на заседании суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Лидер организации «Е.Н.О.Т.» Андрей Молокоедов на заседании суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

У Андрея Молокоедова 28 мая истекал срок содержания под стражей. В среду судья Надежда Калашникова рассмотрела ходатайство прокурора о продлении стражи и заявления адвокатов Роберта Зиновьева и Евгения Кронова об изменении их подзащитному меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.

Андрей Молокоедов, напомним, обвиняется Следственным комитетом РФ в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году он, возглавив ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества», организовал нападение участников сообщества на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих людей высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО «Мираксбиофарма», чтобы заставить того отказаться от должности.

В январе 2022 года Кунцевский райсуд приговорил подсудимого Молокоедова к 14,5 года строгого режима.

Защита обжаловала судебное решение, которое, по ее данным, изобиловало нарушениями и нестыковками, искажающими саму суть правосудия. Мосгорсуд в ноябре прошлого года, частично удовлетворив жалобу адвокатов, отменил приговор, направив дело на повторное рассмотрение в ином составе.

Вынесшая его судья, несмотря на отмену своего решения, ушла на повышение в Мосгорсуд, а господин Молокоедов, как заявил «Ъ» его адвокат Роберт Зиновьев, стал «заложником» сложившейся в суде ситуации.

Сейчас в райсуде осталось всего два судьи, рассматривающих уголовные дела по существу. На госпожу Калашникову приходится больше 90 дел, рассмотреть которые она физически, очевидно, не сможет. Так и дело господина Молокоедова, возвращенное в суд несколько месяцев назад, до сих пор не рассматривается по существу.

Судья, отклонив просьбы защиты о домашнем аресте или подписке о невыезде, оставила господина Молокоедова под стражей до 28 августа, и это, очевидно еще не предел.

Господин Молокоедов оказался за решеткой в феврале 2019 года. Помимо него за организацию ОПС ЕНОТЫ были осуждены Роман Теленкевич (Водяной) — на 13-летний срок, несколько рядовых участников и офицер ФСБ. Часть из них уже на свободе и даже участвуют в СВО. Один из фигурантов, воевавший в составе ЧВК «Вагнер», погиб в бою. Водяной, уже имеющий опыт боевых действий, также собирается в них поучаствовать. В свою очередь, Андрею Молокоедову, у которого серьезные проблемы со здоровьем, остается участвовать лишь в явно затянувшемся судебном разбирательстве.

Николай Сергеев