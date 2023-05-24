Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Еноту» век свободы не видать

Дело обвиняемого в организации ОПС поставили в бесконечную судебную очередь

Как стало известно «Ъ», Кунцевский райсуд Москвы, повторно пытающийся рассмотреть уголовное дело в отношении бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества (ОПС) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), отказал защите в его освобождении. При этом скандальное разбирательство завершится не скоро — сейчас на судью, председательствующую на процессе, приходится более 90 дел.

Лидер организации «Е.Н.О.Т.» Андрей Молокоедов на заседании суда

Лидер организации «Е.Н.О.Т.» Андрей Молокоедов на заседании суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лидер организации «Е.Н.О.Т.» Андрей Молокоедов на заседании суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

У Андрея Молокоедова 28 мая истекал срок содержания под стражей. В среду судья Надежда Калашникова рассмотрела ходатайство прокурора о продлении стражи и заявления адвокатов Роберта Зиновьева и Евгения Кронова об изменении их подзащитному меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.

Андрей Молокоедов, напомним, обвиняется Следственным комитетом РФ в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году он, возглавив ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества», организовал нападение участников сообщества на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих людей высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО «Мираксбиофарма», чтобы заставить того отказаться от должности.

В январе 2022 года Кунцевский райсуд приговорил подсудимого Молокоедова к 14,5 года строгого режима.

СКР признал деятельность организации «Е.Н.О.Т.» преступной

Защита обжаловала судебное решение, которое, по ее данным, изобиловало нарушениями и нестыковками, искажающими саму суть правосудия. Мосгорсуд в ноябре прошлого года, частично удовлетворив жалобу адвокатов, отменил приговор, направив дело на повторное рассмотрение в ином составе.

Вынесшая его судья, несмотря на отмену своего решения, ушла на повышение в Мосгорсуд, а господин Молокоедов, как заявил «Ъ» его адвокат Роберт Зиновьев, стал «заложником» сложившейся в суде ситуации.

Сейчас в райсуде осталось всего два судьи, рассматривающих уголовные дела по существу. На госпожу Калашникову приходится больше 90 дел, рассмотреть которые она физически, очевидно, не сможет. Так и дело господина Молокоедова, возвращенное в суд несколько месяцев назад, до сих пор не рассматривается по существу.

Судья, отклонив просьбы защиты о домашнем аресте или подписке о невыезде, оставила господина Молокоедова под стражей до 28 августа, и это, очевидно еще не предел.

Господин Молокоедов оказался за решеткой в феврале 2019 года. Помимо него за организацию ОПС ЕНОТЫ были осуждены Роман Теленкевич (Водяной) — на 13-летний срок, несколько рядовых участников и офицер ФСБ. Часть из них уже на свободе и даже участвуют в СВО. Один из фигурантов, воевавший в составе ЧВК «Вагнер», погиб в бою. Водяной, уже имеющий опыт боевых действий, также собирается в них поучаствовать. В свою очередь, Андрею Молокоедову, у которого серьезные проблемы со здоровьем, остается участвовать лишь в явно затянувшемся судебном разбирательстве.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...