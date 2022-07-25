«Енот» раскаялся в особом порядке

К шести годам колонии строгого режима Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-оперативника УФСБ по Москве и Мособласти майора Антона Барякшева, признав его виновным в разбоях и краже. Как было установлено в суде, вместе с бывшим коллегой Александром Мрищуком осужденный входил в число руководителей организованного преступного сообщества (ОПС), действовавшего под «крышей» военно-патриотической организации ЕНОТ. По данным следствия, под руководством оперативников участники ОПС обирали предпринимателей, занимавшихся контрабандой товаров в Россию. В отличие от господина Мрищука, Антон Барякшев вину признал и дал показания на других фигурантов дела.

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Уголовное дело в отношении Антона Барякшева рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Процесс должен был начаться еще в январе, однако подследственный тогда неожиданно отказался от данных им ранее признательных показаний. Как пояснил “Ъ” сам Антон Барякшев, находившийся в то время на свободе (на него был наложен запрет определенных действий), он испугался, что правоохранители могут его обмануть, впоследствии повесив на него все эпизоды уголовного дела, по которому проходят другие фигуранты. В таком случае, предполагал бывший чекист, ему может грозить внушительный срок наказания, а не минимальный, на который он рассчитывал, заключая сделку.

В результате дело в отношении Антона Барякшева было возвращено в военную прокуратуру. После чего выяснилось, что бывшему оперативнику грозит предъявление обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Ранее этот вопрос не поднимался в связи с тем, что майор деятельно раскаялся и помогал следствию.

Тогда Антон Барякшев решил не испытывать судьбу и все-таки подтвердил данные ранее признания, заключив новое соглашение с прокуратурой.

В середине апреля дело в отношении экс-оперативника наконец поступило в Московский гарнизонный военный суд. А в конце мая начались судебные заседания, проходившие в особом порядке — без допросов свидетелей и изучения материалов расследования. При этом наказание не может превышать 2/3 максимально возможного по соответствующей статье УК РФ.

Как сообщила “Ъ” адвокат подсудимого Каролина Антас, в начале процесса прокурор, как и положено, огласил содержание досудебного соглашения о признании подсудимым своей вины и готовности дать показания на сообщников. После чего поинтересовался у Антона Барякшева, готов ли он подтвердить данные ранее обязательства. Подсудимый ответил утвердительно, после чего прокурор огласил описательную часть обвинительного заключения.

Из документа следовало, что бывший оперативник УФСБ обвинялся в двух эпизодах разбоя, совершенного в составе организованной группы лиц с причинением тяжкого вреда (ч. 4 ст. 162 УК РФ), и крупной краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Так, по данным следствия, до некоторых пор Антон Барякшев вместе со своим знакомым Александром Мрищуком добросовестно служили в УФСБ по Москве и области, занимаясь раскрытием преступлений, связанных с незаконным перемещением через российскую границу различных потребительских товаров. Однако в конце 2016 года, говорится в материалах расследования, оба решили подзаработать на правонарушителях, для чего привлекли участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), костяк которой составляли ветераны боевых действий на юго-востоке Украины. Соратников оперативники использовали не только в качестве силовой поддержки, но и в качестве понятых в ходе проведения обысков и изъятия вещдоков, а также других оперативно-разыскных мероприятий в отношении контрабандистов.

При этом, отмечалось в обвинении, чекисты были уверены, что попавшие в поле их зрения нарушители закона не будут сообщать о совершенных в отношении них злоупотреблениях сотрудникам других правоохранительных органов.

Первой жертвой чекистов, по материалам дела, стал предприниматель Владимир Аристархов, организовавший с сообщниками незаконную схему доставки из Европы и США смартфонов, планшетов, квадрокоптеров и прочего. Под предлогом проведения оперативно-разыскных мероприятий чекисты 6 декабря 2016 года привлекли в помощники сотрудников МЧС, вскрывших замки в доме Владимира Аристархова, а также группу из ЕНОТ (у правоохранителей ОПС, о котором говорится в деле, получило название «Еноты») в качестве понятых.

В результате в ходе обыска из дома контрабандиста было вынесено в качестве «вещественных доказательств» бытовой электроники и денежных средств на 9,8 млн руб.

Примерно по той же схеме оперативники и «еноты» провели обыск жилища сообщника господина Аристархова Александра Оголева, который наряду с другими лицами также подозревался в организации контрабанды.

После этого злоумышленники провели обыск на складе контрабандной электроники, расположенном на Павелецкой набережной, где с помощью похищенных ключей открыли двери и вынесли оттуда всю аппаратуру. Часть ее была оформлена в качестве вещдоков по уголовному делу о контрабанде, а половина, отмечалось в обвинительном заключении, была попросту похищена.

Выслушав речь представителя прокуратуры, подсудимый Барякшев подтвердил, что все именно так и было. Поэтому на следующих заседаниях председательствующий лишь оглашал документы, свидетельствовавшие о причинении ущерба и сокрытии контрабандного имущества.

В ходе прений гособвинитель попросил приговорить Антона Барякшева к шести годам колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 500 тыс. руб., а также лишить его воинского звания майора. В свою очередь, адвокат Каролина Антас просила учесть смягчающие обстоятельства. Она напомнила, что ее подзащитный положительно характеризовался по месту работы и жительства, имел благодарности по службе, ранее не был судим, а также содержит на иждивении двух малолетних детей. Поэтому, считала адвокат, суд должен проявить милосердие по отношению к ее подопечному.

В итоге суд согласился с гособвинителем и назначил именно то наказание, которое требовала прокуратура. Отметим, что если бы господин Барякшев не заключил сделку, то только по статье о разбое ему грозило до 15 лет.

После оглашения резолютивной части приговора конвоиры вывели осужденного в наручниках из зала. А Каролина Антас спустя некоторое время заявила “Ъ”, что ее подзащитный пока не объявлял ей о том, что желает обжаловать приговор.

Стоит заметить, что на сегодняшний день некоторые из участников ОПС «Еноты» уже осуждены. В частности, к 13 и 14,5 года колонии строгого режима соответственно были приговорены ветеран боевых действий в Донбассе Роман Теленкевич (Водяной) и директор Научного центра иммунологии МГУ Андрей Молокоедов, которых следствие считало одними из руководителей преступного сообщества. Начался процесс и по делу в отношении Александра Мрищука. Суд проходит в закрытом режиме. Как сообщил “Ъ” адвокат экс-чекиста Янис Юкша, господин Мрищук по-прежнему вину не признает. Следующее слушание пройдет 11 августа.

Алексей Соковнин