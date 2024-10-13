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Коммерсантъ FM
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«Енотов» вернули суду

Дело об организованном преступном сообществе отправили на новое рассмотрение

В Москве апелляционный военный суд отменил приговор по уголовному делу бывших сотрудников столичного УФСБ, которые обвинялись в создании преступного сообщества для нападения на граждан и организации. Экс-чекистов и их предполагаемых сообщников, большинство из которых входили в ЧВК ЕНОТ, суд первой инстанции оправдал, однако прокуратуре удалось добиться отмены этого решения на том основании, что в ходе процесса были допущены нарушения законодательства. Теперь уже защита намерена отстаивать невиновность фигурантов в кассационном суде.

Оглашение приговора по уголовному делу об организации преступного сообщества под видом военно-патриотической организации ЕНОТ в Московском гарнизонном военном суде. На фото: члены организации Олег Очеретный (второй слева) и Александр Мрищук (справа) (июнь 2024 года)

Оглашение приговора по уголовному делу об организации преступного сообщества под видом военно-патриотической организации ЕНОТ в Московском гарнизонном военном суде. На фото: члены организации Олег Очеретный (второй слева) и Александр Мрищук (справа) (июнь 2024 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Оглашение приговора по уголовному делу об организации преступного сообщества под видом военно-патриотической организации ЕНОТ в Московском гарнизонном военном суде. На фото: члены организации Олег Очеретный (второй слева) и Александр Мрищук (справа) (июнь 2024 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд рассмотрел апелляционное представление военной прокуратуры на приговор, вынесенный по делу экс-сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ) — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.

Как сообщал «Ъ», решение по делу, которое расследовал Следственный комитет РФ (СКР), Московский гарнизонный военный суд вынес в июне текущего года. По материалам дела, Александр Мрищук и другой майор УФСБ Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет) использовали «енотов» для совершения разбойных нападений (ст. 162 УК РФ) и краж (ст. 158 УК РФ). Александру Мрищуку также вменили в вину организацию преступного сообщества (ОПС) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 210 и ст. 286 УК РФ).

Жертвами злоумышленников, по версии следствия, становились предприниматели, заподозренные правоохранителями в махинациях при поставках товаров из-за границы.

Участвуя в следственных действиях в качестве понятых и помощников оперативников, «еноты», считают в СКР, затем похищали ценности, которые являлись предметом расследований. Сами «еноты» называли свое уголовное преследование местью со стороны фигурантов таможенных дел.

По данным следствия, вначале чекисты и участники ЧВК ЕНОТ решили присвоить некоторое имущество, находившееся в загородном доме предпринимателя Владимира Аристархова, организовавшего, по данным правоохранителей, незаконную схему доставки из Европы и США смартфонов, планшетов, квадрокоптеров и прочей бытовой электроники. В результате из его дома была вынесена бытовая электроника, а также деньги, в том числе тещи и сына, на общую сумму 9,8 млн руб. Позже чекисты устроили засаду на сообщника Владимира Аристархова, у которого якобы отобрали 1,7 млн руб.

В прениях гособвинение требовало для Александра Мрищука 17 лет колонии, для остальных подсудимых — от 12 до 15 лет. Однако гарнизонный суд их оправдал: обвинение в участии в ОПС и превышении должностных полномочий было снято в связи с неустановлением самого события преступления, а по остальным эпизодам — за недоказанностью. Лишь Олег Очеретный получил год ограничения свободы за угрозу убийством.

В апелляционной инстанции военная прокуратура настаивала на том, что оправдательный приговор был вынесен необоснованно, поскольку в ходе процесса были допущены различные нарушения, в том числе УПК РФ.

Суд с этим согласился, приговор отменил и направил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. «Мотивировочную часть решения апелляционного суда мы на руки пока не получили, поэтому в чем конкретно выражались якобы допущенные нарушения, сказать не могу,— заявил “Ъ” адвокат Артем Куимов, представляющий интересы Александра Мрищука.— Но мы убеждены в полной объективности, обоснованности и законности оправдательного приговора, вынесенного судом первой инстанции. Как только получим полный текст решения 2-го Западного окружного военного суда, будет обжаловать его в кассации».

Как ранее сообщал «Ъ», ЧВК ЕНОТ организовал Роман Теленкевич. Входившие в него люди участвовали в различных операциях в Донбассе, Сирии и других горячих точках. Роман Теленкевич сам в 2022 году был приговорен к 13 годам заключения. Ему инкриминировали организацию нападения на владельца дома в Туапсе, а также попытку принуждения директора одной из фармацевтических компаний к отказу от своей должности. Впрочем, вскоре основатель ЧВК отправился на военную спецоперацию в качестве штурмовика.

А сейчас в суде повторно слушается дело «научного руководителя ОПС», бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова. Ему вменяли в вину те же эпизоды, что и Роману Теленкевичу. Андрей Молокоедов был осужден на 14 лет и 6 месяцев, но приговор был отменен: апелляционная инстанция посчитала, что в данном деле были допущены «фундаментальные нарушения закона», в частности право обвиняемого на полноценную защиту.

Александр Александров

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