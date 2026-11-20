Торги акциями ИИ-разработчика Anthropic на бирже начались 19 ноября. Акции Anthropic выросли более чем на 34%, до $111,5, что довело капитализацию компании до $1,8 трлн. Во время IPO Anthropic привлек $107 млрд — размещение стало крупнейшим в мировой истории. К закрытию торгов акции подешевели и вышли на уровень $97,17, то есть на 17% выше цены IPO.