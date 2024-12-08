«Енотов» заслушают по-новому

В Москве в военном суде начался новый процесс по уголовному делу бывшего сотрудника столичного УФСБ и его предполагаемых сообщников, которые обвиняются в создании преступного сообщества для нападения на граждан. Подсудимых, большинство из которых входили в ЧВК ЕНОТ, суд первой инстанции оправдал, однако прокуратуре удалось добиться отмены этого решения из-за допущенных процессуальных нарушений. «Еноты», настаивающие на своей невиновности, и их адвокаты и на этот раз намерены добиться полного оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мрищук (слева) намерен добиться повторного оправдательного приговора

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Мрищук (слева) намерен добиться повторного оправдательного приговора

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Подсудимые — бывший сотрудник столичного управления ФСБ Александр Мрищук и его предполагаемые сообщники из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ) Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный — прибыли в зал заседаний в Московском гарнизонном военном суде (МГВС) своим ходом в сопровождении адвокатов. Журналистов и пришедших поддержать обвиняемых сразу предупредили, что процесс будет проходить в закрытом режиме, и попросили покинуть зал.

Это уже не первое слушание этого уголовного дела. Как сообщал ранее “Ъ”, в 2021 году во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс с участием коллегии присяжных заседателей. Однако в октябре того же года во время допроса свидетелей председательствующий судья прервал слушания и вернул дело в прокуратуру Краснодарского края — регион, где проводилось следствие. Поводом для возврата дела стало отсутствие в обвинительном заключении подписей главы следственной группы и руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю. После того как по результатам «дополнительных следственных действий» из фабулы обвинения «енотовцев» убрали статью о бандитизме (ст. 209 УК РФ), оно перестало быть подсудно коллегии присяжных, и материалы передали в МГВС. Гарнизонный суд по результатам разбирательства в июне 2024 года вынес четырем фигурантам дела оправдательный приговор, лишь Олег Очеретный был признан виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), за что получил год ограничения свободы. При этом, отметим, в прениях гособвинение требовало для фигурантов от 12 до 17 лет лишения свободы.

Военная прокуратура с решением суда первой инстанции не согласилась и опротестовала его. В итоге апелляционная инстанция 2-го Западного окружного военного суда согласилась с гособвинением в том, что в ходе процесса были допущены нарушения норм УПК РФ, приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение.

Пятерых «енотовцев» в зависимости от роли каждого обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), превышении должностных полномочий, а также двух разбоях и краже (ст. 286, ст. 162 и ст. 158 УК РФ).

Как рассказывал “Ъ”, версия следствия состоит в том, что злоумышленники во главе с бывшими сотрудниками столичного УФСБ Александром Мрищуком и Антоном Барякшевым (последний признал вину и был осужден в особом порядке на шесть лет заключения) искали своих жертв среди тех предпринимателей, которых правоохранители подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы. Участвуя в следственных действиях в качестве понятых и помощников оперативников, «еноты», считают в СКР, похищали ценности, которые являлись предметом расследований.

Сами «еноты» называли свое уголовное преследование местью со стороны фигурантов таможенных дел.

По данным следствия, первое преступление было совершено фигурантами 7 декабря 2016 года, когда майоры Мрищук и Барякшев при силовой поддержке «енотов», имевших при себе оружие и выглядевших как спецназ ФСБ, нагрянули к жителю Подмосковья Владимиру Аристархову, причастному, по их мнению, к контрабандному ввозу в Россию оргтехники. Тогда под видом оперативно-разыскного мероприятия злоумышленники якобы похитили 4,4 млн руб., принадлежавших родным предпринимателя, а также вынесли разного рода электронику почти на 5 млн руб. В тот же день фигуранты устроили засаду на якобы сообщника предпринимателя, у которого, по данным обвинения, отобрали 1,7 млн руб.

Подсудимые вину не признают. Их адвокаты указывают, что в материалах дела не появилось ничего нового, поэтому, как и прежде, они вместе с подопечными будут настаивать на оправдательном приговоре.

ЧВК ЕНОТ организовал Роман Теленкевич. Входившие в него люди участвовали в различных операциях в Донбассе, Сирии и других горячих точках. Роман Теленкевич сам в 2022 году был приговорен к 13 годам заключения. Его признали виновным в организации нападения на владельца дома в Туапсе, а также попытке принуждения директора одной из фармацевтических компаний к отказу от своей должности. Впрочем, вскоре основатель ЧВК отправился на военную спецоперацию в качестве штурмовика.

А сейчас в суде повторно слушается дело «научного руководителя ОПС», бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова. Ему вменяли в вину те же эпизоды, что и Роману Теленкевичу. Андрей Молокоедов был осужден на 14 лет и 6 месяцев, но приговор был отменен: апелляционная инстанция посчитала, что в данном деле были допущены «фундаментальные нарушения закона», в частности право обвиняемого на полноценную защиту.

Алексей Соковнин