«Еноты» отправились на фронт

Как стало известно «Ъ», сразу четверо участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ), обвиняемых СКР в участии в преступном сообществе (ОПС), а также в кражах и разбоях, подписали контракты с Минобороны и отправились на войну штурмовиками. Под судом, рассматривающим дело ЧВК, остался только майор ФСБ Александр Мрищук, обвиняемый в организации ОПС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Очеретный (второй слева) и бывший сотрудник УФСБ по Москве Александр Мрищук (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Олег Очеретный (второй слева) и бывший сотрудник УФСБ по Москве Александр Мрищук (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно картотеке Московского гарнизонного военного суда (МГВС), в котором проходит судебное следствие над участниками ЧВК ЕНОТ, уголовные дела в отношении Олега Очеретного, Ивана Коваленко, Алексея Коновалова и Михаила Максимова «выделены в отдельное производство по иным основаниям». По данным источника «Ъ», фигуранты подали ходатайства в Минобороны о заключении с ними контрактов, которые были удовлетворены. В результате все четверо отправились штурмовиками в боевые подразделения военного ведомства.

По одним данным, они служат в зоне СВО, а по другим — в Африке.

Надо отметить, что у некоторых из них уже был опыт участия в боевых действиях, в том числе в Донбассе. Олег Очеретный в прошлом и вовсе профессиональный военный, отмеченный медалью «За отвагу». Новая госнаграда в соответствии с законодательством автоматически избавит его и остальных «енотов» от продолжения уголовного преследования.

По версии СКР, ЧВК ЕНОТ организовал Роман Теленкевич (Водяной). В организацию входили участники различных военных операций, в том числе в Донбассе, Сирии и других горячих точках. Роман Теленкевич в 2022 году за ряд преступлений был приговорен к 13 годам заключения, но колонии предпочел контракт с Минобороны и участвовал штурмовиком в СВО.

После него, считает следствие, лидерами «енотов» стали оперативники УФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев.

По версии обвинения, они использовали бойцов для проведения оперативно-разыскных мероприятий, в том числе в качестве понятых, а кроме того, для обогащения — «еноты» якобы совершали нападения на предпринимателей, поставлявших в Россию оргтехнику и телефоны.

Чекисты заинтересовались ими, поскольку будущие потерпевшие совершали махинации с таможенными платежами.

Майорам инкриминировали организацию организованного преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), а их «подчиненных» обвинили в участии в ОПС и других преступлениях. Антон Барякшев признал свою вину и получил в особом порядке шесть лет заключения, отправившись из колонии на войну. По некоторым данным, это был контракт с ЧВК «Вагнер», который фигурант мог отработать в Африке.

В прошлом году Московский ГВС оправдал обвиняемых Мрищука, Коваленко, Коновалова и Максимова, которым гособвинитель требовал от 17 до 12 лет, в связи с неустановлением события преступления в части ОПС и за недоказанностью по другим эпизодам. Лишь Олег Очеретный был признан виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и приговорен к году ограничения в свободе.

Впрочем, Второй западный окружной военный суд, в который обратилась прокуратура, отменил оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение. После начала повторного разбирательства большинство фигурантов и отправились на передовую. Рассмотрение дела майора Мрищука продолжается — защита представляет доказательства его невиновности.

Параллельно продолжились суды над Андреем Молокоедовым, бывшим советником директора Научного центра иммунологии МГУ, который в СКР считается «научным руководителем ОПС» ЕНОТ. Мосгорсуд в минувший понедельник сохранил приговор в 14 лет, назначенный ему судом первой инстанции. Андрей Молокоедов обвиняется в тех же преступлениях, что и Водяной, но первый приговор ему из-за процессуальных нарушений отменила апелляционная инстанция. Повторное разбирательство практически ничего не изменило — защита фигуранта собирается обратиться в кассационный суд.

Николай Сергеев