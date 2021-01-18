Арест связали с аварией

Краснодарский краевой суд оставил под стражей Александра Мрищука, бывшего сотрудника московского УФСБ, который обвиняется в создании преступного сообщества, действовавшего под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» («Е.Н.О.Т.»). Ходатайство следствия о мере пресечения рассматривал судья Юрий Захарчевский, автомобиль которого в прошлом году насмерть сбил велосипедиста. Александр Мрищук и его защита выразили недоверие господину Захарчевскому, но брать отвод судья отказался.
Александр Мрищук, бывший сотрудник московского УФСБ, останется в следственном изоляторе еще три месяца, до 19 апреля текущего года, сообщил “Ъ” его адвокат Алим Бишенов, управляющий партнер АБ «Бишенов и партнеры». Как ранее рассказывал “Ъ”, Александр Мрищук обвиняется в создании преступного сообщества, действовавшего под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» («Е.Н.О.Т.»), он был арестован в феврале прошлого года.
Ходатайство следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) по Краснодарскому краю о продлении срока содержания под стражей Александру Мрищуку рассматривал судья краевого суда Юрий Захарчевский, который недавно стал фигурантом скандальной истории. В апреле прошлого года житель Краснодара Данил Юханов, ехавший на велосипеде, попал под колеса автомобиля Toyota Land Cruser, принадлежащего судье, молодой человек получил тяжелые травмы и через несколько месяцев скончался, о чем сообщал “Ъ”.
В настоящее время СКР ведет проверку обстоятельств инцидента, роль судьи Захарчевского в деле пока не установлена, однако семья погибшего настаивает на том, что за рулем автомобиля в момент аварии находился именно господин Захарчевский.
Защита Александра Мрищука и он сам на этом основании заявляли отвод судье, однако Юрий Захарческий ходатайство об отводе отклонил, пояснив участникам процесса, что между аварией и делом Александра Мрищука нет никакой связи.
Заседание по мере пресечения в Краснодарском краевом суде длилось более 10 часов, в деле участвовали четыре адвоката, которые предлагали изменить меру пресечения Александру Мрищуку на домашний арест или залог.
Суд, изучив доводы сторон, согласился с позицией СКР и оставил Александра Мрищука под стражей. Адвокат Алим Бишенов пояснил “Ъ”, что он намерен обжаловать решение краевого суда в 3-м Апелляционном суде (Сочи). По мнению защитника, следствие не привело никаких доводов, подтверждающих необходимость применения самой суровой меры пресечения к обвиняемому.
В целом адвокат Бишенов оценивает действия следствия в деле Александра Мрищука как волокиту: «Расследование длится уже 29 месяцев, этого более чем достаточно, чтобы установить истину по делу,— отметил защитник.— При этом, по моей информации, в деле нет никаких доказательств вины моего подзащитного, кроме результатов оперативно-разыскной деятельности, не подтвержденных следственным путем»,— утверждает адвокат Бишенов.