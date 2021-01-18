Арест связали с аварией

Краснодарский краевой суд оставил под стражей Александра Мрищука, бывшего сотрудника московского УФСБ, который обвиняется в создании преступного сообщества, действовавшего под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» («Е.Н.О.Т.»). Ходатайство следствия о мере пресечения рассматривал судья Юрий Захарчевский, автомобиль которого в прошлом году насмерть сбил велосипедиста. Александр Мрищук и его защита выразили недоверие господину Захарчевскому, но брать отвод судья отказался.

Александр Мрищук, бывший сотрудник московского УФСБ, останется в следственном изоляторе еще три месяца, до 19 апреля текущего года, сообщил “Ъ” его адвокат Алим Бишенов, управляющий партнер АБ «Бишенов и партнеры». Как ранее рассказывал “Ъ”, Александр Мрищук обвиняется в создании преступного сообщества, действовавшего под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» («Е.Н.О.Т.»), он был арестован в феврале прошлого года.

Ходатайство следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) по Краснодарскому краю о продлении срока содержания под стражей Александру Мрищуку рассматривал судья краевого суда Юрий Захарчевский, который недавно стал фигурантом скандальной истории. В апреле прошлого года житель Краснодара Данил Юханов, ехавший на велосипеде, попал под колеса автомобиля Toyota Land Cruser, принадлежащего судье, молодой человек получил тяжелые травмы и через несколько месяцев скончался, о чем сообщал “Ъ”.

В настоящее время СКР ведет проверку обстоятельств инцидента, роль судьи Захарчевского в деле пока не установлена, однако семья погибшего настаивает на том, что за рулем автомобиля в момент аварии находился именно господин Захарчевский.

По мнению защиты Александра Мрищука, при рассмотрении судьей заявления СКР об аресте фигуранта дела «енотов» он не может быть объективным, так как находится в зависимости от органов Следственного комитета во время проверки обстоятельств аварии.

Защита Александра Мрищука и он сам на этом основании заявляли отвод судье, однако Юрий Захарческий ходатайство об отводе отклонил, пояснив участникам процесса, что между аварией и делом Александра Мрищука нет никакой связи.

Заседание по мере пресечения в Краснодарском краевом суде длилось более 10 часов, в деле участвовали четыре адвоката, которые предлагали изменить меру пресечения Александру Мрищуку на домашний арест или залог.

Краевое следственное управление СКР, которое представлял лично глава следственной группы Анатолий Шутенко, настаивало на продлении содержания обвиняемого в СИЗО на три месяца, ссылаясь на то, что такой срок нужен для завершения расследования.

Суд, изучив доводы сторон, согласился с позицией СКР и оставил Александра Мрищука под стражей. Адвокат Алим Бишенов пояснил “Ъ”, что он намерен обжаловать решение краевого суда в 3-м Апелляционном суде (Сочи). По мнению защитника, следствие не привело никаких доводов, подтверждающих необходимость применения самой суровой меры пресечения к обвиняемому.

В целом адвокат Бишенов оценивает действия следствия в деле Александра Мрищука как волокиту: «Расследование длится уже 29 месяцев, этого более чем достаточно, чтобы установить истину по делу,— отметил защитник.— При этом, по моей информации, в деле нет никаких доказательств вины моего подзащитного, кроме результатов оперативно-разыскной деятельности, не подтвержденных следственным путем»,— утверждает адвокат Бишенов.

Анна Перова, Краснодар