Лидеру «енотов» нашлось оправдание

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд в связи с многочисленными нарушениями отменил приговор бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, осужденному на 14 лет и 6 месяцев по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) ЕНОТ и ряде преступлений, совершенных его участниками. В апелляционной инстанции выяснилось, что ряд доказательств по делу сфальсифицированы, а другие и не изучались вовсе. Дело будет пересмотрено, но его фигуранту придется дожидаться нового разбирательства, находясь за решеткой.
Срок, назначенный Андрею Молокоедову, отменен, но сам он оставлен под стражей
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Рассмотрение жалобы защиты на приговор Андрею Молокоедову, вынесенный Кунцевским райсудом Москвы в конце января, было назначено в Мосгорсуде еще на август, но по разным причинам неоднократно переносилось на более поздний срок. В понедельник апелляционная инстанция огласила решение, в соответствии с которым приговор был отменен, а дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который проведет повторное слушание в ином составе. Мотивировочную часть решения стороны пока не получили, но адвокат господина Молокоедова Роберт Зиновьев уверен, что не отменить приговор как необоснованный и незаконный Мосгорсуд просто не мог.
«Из приговора получалось, что преступное сообщество было создано офицерами ФСБ, которые после ряда преступлений, якобы совершенных его участниками, ОПС бросили, после этого его управляющим и стал научный работник Андрей Молокоедов»,— отметил защитник. По его словам, прямых улик, подтверждающих это, у следствия не было. Тогда обвиняющая сторона пошла на фальсификации доказательств. Отражено это было и в приговоре. Суд, в частности, ссылался на показания свидетелей, которые в заседаниях, согласно их протоколам, не допрашивались. Но при этом был нарушен принцип исследования уже имевшихся вещдоков. Например, детализация изъятых телефонов во время судебного следствия не изучалась. А она, по версии защиты, подтверждала, что предполагаемый лидер ОПС Молокоедов был знаком только с лидером «енотов» Романом Теленкевичем, что явно было недостаточно для управления деятельностью всего сообщества.
Отменив приговор, менять меру пресечения господину Молокоедову, который находится под стражей с февраля 2019 года, Мосгорсуд не стал. «Со столь вопиющим приговором я за свою многолетнюю судебную практику еще не сталкивался»,— сказал адвокат Зиновьев, рассчитывающий добиться освобождения своего подзащитного, а затем и его оправдания новым судом.
Андрей Молокоедов обвиняется СКР в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году он, возглавив ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), организовал нападение его участников на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих подчиненных высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО «Мираксбиофарма», чтобы заставить того отказаться от должности.
Защита, в свою очередь, утверждает, что Андрей Молокоедов непричастен к тяжким преступлениям, но закон нарушить мог, активно вмешавшись в конфликт из-за земельного участка между Петром Супоневым и членами семьи академика РАН Михаила Пальцева, директора Научного центра иммунологии, советником которого он являлся. Господин Теленкевич, в свою очередь, для решения вопросов в Туапсе привлек пару «енотов».
По данным СКР, лидерами «енотов», которые использовались как для участия в событиях в Донбассе, так и для совершения нападений на граждан, помимо Романа Теленкевича (осужден на 13 лет) в разное время являлись майоры УФСБ по Москве и области Антон Барякшев (признал вину и получил в особом порядке 6 лет), а также Александр Мрищук. Дело последнего, категорически отрицающего свою причастность к преступлениям, рассматривается в военном суде.