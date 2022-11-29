Лидеру «енотов» нашлось оправдание

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд в связи с многочисленными нарушениями отменил приговор бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, осужденному на 14 лет и 6 месяцев по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) ЕНОТ и ряде преступлений, совершенных его участниками. В апелляционной инстанции выяснилось, что ряд доказательств по делу сфальсифицированы, а другие и не изучались вовсе. Дело будет пересмотрено, но его фигуранту придется дожидаться нового разбирательства, находясь за решеткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Срок, назначенный Андрею Молокоедову, отменен, но сам он оставлен под стражей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Срок, назначенный Андрею Молокоедову, отменен, но сам он оставлен под стражей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рассмотрение жалобы защиты на приговор Андрею Молокоедову, вынесенный Кунцевским райсудом Москвы в конце января, было назначено в Мосгорсуде еще на август, но по разным причинам неоднократно переносилось на более поздний срок. В понедельник апелляционная инстанция огласила решение, в соответствии с которым приговор был отменен, а дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который проведет повторное слушание в ином составе. Мотивировочную часть решения стороны пока не получили, но адвокат господина Молокоедова Роберт Зиновьев уверен, что не отменить приговор как необоснованный и незаконный Мосгорсуд просто не мог.

«Из приговора получалось, что преступное сообщество было создано офицерами ФСБ, которые после ряда преступлений, якобы совершенных его участниками, ОПС бросили, после этого его управляющим и стал научный работник Андрей Молокоедов»,— отметил защитник. По его словам, прямых улик, подтверждающих это, у следствия не было. Тогда обвиняющая сторона пошла на фальсификации доказательств. Отражено это было и в приговоре. Суд, в частности, ссылался на показания свидетелей, которые в заседаниях, согласно их протоколам, не допрашивались. Но при этом был нарушен принцип исследования уже имевшихся вещдоков. Например, детализация изъятых телефонов во время судебного следствия не изучалась. А она, по версии защиты, подтверждала, что предполагаемый лидер ОПС Молокоедов был знаком только с лидером «енотов» Романом Теленкевичем, что явно было недостаточно для управления деятельностью всего сообщества.

Отменив приговор, менять меру пресечения господину Молокоедову, который находится под стражей с февраля 2019 года, Мосгорсуд не стал. «Со столь вопиющим приговором я за свою многолетнюю судебную практику еще не сталкивался»,— сказал адвокат Зиновьев, рассчитывающий добиться освобождения своего подзащитного, а затем и его оправдания новым судом.

Андрей Молокоедов обвиняется СКР в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году он, возглавив ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), организовал нападение его участников на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих подчиненных высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО «Мираксбиофарма», чтобы заставить того отказаться от должности.

Защита, в свою очередь, утверждает, что Андрей Молокоедов непричастен к тяжким преступлениям, но закон нарушить мог, активно вмешавшись в конфликт из-за земельного участка между Петром Супоневым и членами семьи академика РАН Михаила Пальцева, директора Научного центра иммунологии, советником которого он являлся. Господин Теленкевич, в свою очередь, для решения вопросов в Туапсе привлек пару «енотов».

По данным СКР, лидерами «енотов», которые использовались как для участия в событиях в Донбассе, так и для совершения нападений на граждан, помимо Романа Теленкевича (осужден на 13 лет) в разное время являлись майоры УФСБ по Москве и области Антон Барякшев (признал вину и получил в особом порядке 6 лет), а также Александр Мрищук. Дело последнего, категорически отрицающего свою причастность к преступлениям, рассматривается в военном суде.

Николай Сергеев