Ранее из-за проблем Гиллана со здоровьем были отменены концерты в Лейпциге и Гамбурге, потом было объявлено о переносе концертов в Европе и Великобритании. В сегодняшнем заявлении Иэн Гиллан сообщил, что перенесены будут также декабрьские концерты в Южной Америке и Мексике. Музыкант выразил надежду вернуться на сцену в начале 2027 года и продолжить тур. Он заявил, что уже в ближайшее время его команда опубликует новые даты концертов.