Deep Purple перенесла часть концертов тура из-за болезни Иэна Гиллана
Группа Deep Purple предупредила своих поклонников, что оставшаяся часть концертов мирового тура 2026 года будет перенесена. Это решение принято из-за проблем со здоровьем 81-летнего вокалиста Иэна Гиллана.
На странице группы в Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Иэн Гиллан написал, что «принять непростое решение о переносе» концертов ему рекомендовали врачи и менеджмент. Музыкант напомнил о случившемся 31 октября, когда, находясь в рамках тура в Лейпциге, он был экстренно госпитализирован с «медицинской проблемой». Теперь музыкант нуждается в восстановлении.
Ранее из-за проблем Гиллана со здоровьем были отменены концерты в Лейпциге и Гамбурге, потом было объявлено о переносе концертов в Европе и Великобритании. В сегодняшнем заявлении Иэн Гиллан сообщил, что перенесены будут также декабрьские концерты в Южной Америке и Мексике. Музыкант выразил надежду вернуться на сцену в начале 2027 года и продолжить тур. Он заявил, что уже в ближайшее время его команда опубликует новые даты концертов.