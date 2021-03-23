«Еноты» завелись на Лубянке

Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю завершены следственные действия по делу в отношении бывшего сотрудника московского управления ФСБ Александра Мрищука, обвиняемого в организации преступного сообщества из бойцов организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ корп.»), бандитизме и других преступлениях. Сам чекист утверждает, что его уголовное преследование инспирировано контрабандистами в отместку за их разоблачение.

Основные следственные действия с бывшим майором Мрищуком завершены, он начал ознакомление с материалами уголовного дела, рассказал “Ъ” защитник обвиняемого Янис Юкша. Следователь СКР по Краснодарскому краю (дело в отношении военнослужащего было передано в гражданское следствие по распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина) предъявил Александру Мрищуку в окончательной редакции обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ч. 3 ст. 209 УК РФ), краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ), двух эпизодах разбоя (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Кроме того, на завершающей стадии расследования в деле появилось еще одно обвинение — в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По словам защитников Александра Мрищука, следствие полагает, что во время оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ; осмотр помещения) он якобы расписался в протоколе вместо представителей общественности. «Хотя экспертиза не дала однозначного ответа на вопрос, кто именно подписал документ»,— сообщил адвокат Юкша.

Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело в отношении Александра Мрищука и так называемой ЧВК ЕНОТ связано с делом контрабандистов (фигуранты — Владимир Аристархов и еще семь человек), которым в 2019 году Люберецкий городской суд назначил наказание в виде судебных штрафов за уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ). Суд установил, что Владимир Аристархов и его сообщники организовали незаконную схему доставки в Россию бытовой электронной техники (смартфоны, планшеты, квадрокоптеры и др.) из Европы и США в международных посылках якобы для частных лиц. Часть незаконно ввезенных в Россию гаджетов хранилась дома у Владимира Аристархова в деревне Черной Московской области, а также у других контрабандистов. В декабре 2016 года оперативная группа, в состав которой входил майор Александр Мрищук, оперуполномоченный отдела службы контрразведывательного обеспечения объектов транспорта и связи московского УФСБ, обследовала домовладение Владимира Аристархова и изъяла электронику. В качестве представителей общественности в ОРМ участвовали активисты из «ЕНОТ корп.», которых привлек другой сотрудник ФСБ, Антон Барякшев.

Оперативные мероприятия прошли в домах других членов группы злоумышленников, изъятая техника была направлена на хранение как вещественное доказательство. Спустя три года Владимир Аристархов, Антон Марченко и Александр Оголев заявили в правоохранительные органы, что в ходе ОРМ с участием «енотов» из их домов исчезла техника, не внесенная в протокол, а также деньги. В итоге два эпизода разбоя (похищение имущества вооруженной группой) и один эпизод кражи были вменены в вину Александру Мрищуку, которого следствие считает организатором ОПС ЕНОТ. При этом господин Мрищук лично присутствовал на месте происшествия, по версии следствия, только в одном эпизоде разбоя, еще два преступления совершили, по данным СКР, рядовые «еноты» по его указанию.

Александр Мрищук не признает себя виновным и утверждает, что у потерпевших имеется мотив оговорить его из мести, так как он активно работал по разоблачению группировки, в которую они входили. Адвокат Янис Юкша согласен с тем, что «мотив мести в действиях потерпевших может присутствовать». Защитник обратил внимание “Ъ” на то, что никаких заявлений о хищении ценного имущества за три года от Владимира Аристархова и его сообщников не поступало, что подтверждает официальная справка МВД. Адвокат Юкша полагает, что у следствия нет ни одного допустимого доказательства причастности Александра Мрищука к инкриминируемым ему преступлениям. При этом следует отметить, что в отношении рядовых «енотов» уже вынесено несколько обвинительных приговоров, в том числе в особом порядке, которые следствие собирается использовать как доказательства вины чекиста. К тому же на стороне обвинения выступил майор Барякшев, заключивший, по некоторым данным, досудебное соглашение о сотрудничестве.

Анна Перова, Краснодар