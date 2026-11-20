О смерти Ивана Лебедева стало известно 19 ноября. Ему было 62 года. Последние дни Иван Лебедев провел в больнице — его госпитализировали после того, как он потерял сознание во время онлайн мастер-класса для студентов. Во время операции у него случился инфаркт, сообщили ТАСС его близкие.