Режиссера монтажа «Бумера» Ивана Лебедева кремируют 22 ноября
Режиссера монтажа «Бумера» и «Все умрут, а я останусь» Ивана Лебедева кремируют 22 ноября. Церемония прощания начнется в больнице на юго-западе Москвы, сообщил ТАСС друг семьи.
О смерти Ивана Лебедева стало известно 19 ноября. Ему было 62 года. Последние дни Иван Лебедев провел в больнице — его госпитализировали после того, как он потерял сознание во время онлайн мастер-класса для студентов. Во время операции у него случился инфаркт, сообщили ТАСС его близкие.
Иван Лебедев родился 6 апреля 1964 года. Он считается одним из ведущих режиссеров монтажа в России. В его фильмографии насчитывается более 50 проектов — от авторского кино 2000-х до популярных сериалов, среди которых «Шторм», «Содержанки» и «Беспринципные».
В 2025 году он получил премию «Ника» за лучшую работу режиссера монтажа в драме «Кончится лето». Также выступал как композитор, продюсер и актер. Последней работой режиссера стал документальный фильм «Просто побудьте со мной», посвященный матери режиссера Алексея Балабанова.