Подробно Тема (обновлено: 28.08.2019)

В 2018 году глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был обвинен в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (статья о госизмене и проведении подрывной информационной деятельности) и незаконном обороте оружия. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Господин Вышинский находился под арестом с 15 мая 2018 года. Арест продлевали восемь раз. 28 августа 2019 года глава «РИА Новости Украина» был освобожден из-под стражи под личное поручительство. Последние новости и все самое важное о деле Кирилла Вышинского — в теме «Ъ».