Переговоры Путина и Лукашенко длились почти четыре часа

Встреча президентов России и Белоруссии стала шестой с начала 2026 года. В начале встречи Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов в конфликте на Украине. Президент Белоруссии в свою очередь поблагодарил президента России за поддержку и помощь, благодаря которой страна осваивает самые новые виды вооружений.