Переговоры Путина и Лукашенко длились почти четыре часа
Путин и Лукашенко завершили переговоры в Ново-Огарево спустя почти четыре часа
В Ново-Огарево завершились переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Они длились 3 часа 50 минут.
О завершении встречи сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии. Детали переговоров неизвестны.
Встреча президентов России и Белоруссии стала шестой с начала 2026 года. В начале встречи Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов в конфликте на Украине. Президент Белоруссии в свою очередь поблагодарил президента России за поддержку и помощь, благодаря которой страна осваивает самые новые виды вооружений.