Сотрудник Балтийской биржи устроил «тихий протест» из-за Ормузского пролива

После того как 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, движение супертанкеров (VLCC) по маршруту из саудовской Рас-Таннуры в китайский Нинбо практически прекратилось. Несмотря на это, биржа продолжила публиковать эталонный тариф, на основе которого заключаются сделки.