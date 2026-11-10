Сотрудник Балтийской биржи устроил «тихий протест» из-за Ормузского пролива
Сотрудник Балтийской биржи Кристофер Лавдей, отвечавший за расчет ключевого мирового индекса стоимости фрахта нефтяных танкеров TD3C, устроил «тихий протест» из-за продолжения публикации ставок во время приостановки судоходства в Ормузском проливе. Об этом стало известно на судебном разбирательстве между биржей и швейцарским нефтетрейдером Mercuria Energy Group, сообщает Bloomberg.
После того как 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, движение супертанкеров (VLCC) по маршруту из саудовской Рас-Таннуры в китайский Нинбо практически прекратилось. Несмотря на это, биржа продолжила публиковать эталонный тариф, на основе которого заключаются сделки.
В ответ Лавдей перестал вносить собственные контрольные оценки в расчетную таблицу, а позже в графах для комментариев начал оставлять критические пометки. 23 марта он написал «Бессмысленная ставка», двумя днями позже — «Все еще бессмыслица». 31 марта он охарактеризовал показатель как «бредовую ставку».
По словам Лавдея в суде, его комментарии касались тщетности самостоятельных попыток оценить рынок в условиях войны. Изначально он считал необходимым приостановить публикацию индекса.
Иск Mercuria Energy Group направлен на признание неправомерности публикации индекса с марта по июль. Объем позиций компании по деривативным контрактам TD3C составлял от 25% до 50% рынка.