Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство. Главный редактор «РИА Новости Украина» находился под арестом с июня прошлого года по обвинению в госизмене. При этом появилась информация, что обмен пленными между Россией и Украиной откладывается. По неофициальным данным, он был назначен на 28-29 августа. Договоренности между странами были достигнуты после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По информации “Ъ”, до конца августа на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев, в том числе моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. Перспективы обмена ведущая “Ъ FM” Наталья Жданова обсудила с политологом Владимиром Брутером.

— Кирилла Вышинского не освобождают в связи с обменом. Он украинский гражданин, никуда не собирается из Украины уезжать, хотя это, безусловно, является сигналом к тому, что новые власти будут себя по крайней мере сейчас вести помягче. Пока нет никакой информации, что обмен не состоится, на мой взгляд.

Сейчас в Украине пребывает Джон Болтон. Он приехал с двухдневным визитом, я думаю, что он проводит какие-то консультации и в связи с этим вопросом. Пока он не уедет, на мой взгляд, окончательная позиция офиса Зеленского не сформируется. Болтон, возможно, не оказывает влияние непосредственно на обмен, но оказывает на общую позицию офиса президента и самого главы государства относительно контактов и каких-то договоренностей с Россией. Поскольку это вещи между собой связанные, то они и ожидают того, что какие-то моменты прояснятся, и после этого они будут уже принимать решение в целом. Не думаю, что Болтона интересует тема обмена в таком близком виде, но влияние на общую ситуацию он, конечно, оказывает, причем огромное.

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— Согласны ли вы предположением, что в команде нынешнего президента Украины есть люди, которые хотят не допустить этого обмена?

— Я думаю, что такие люди есть. Вряд ли они оказывают политическое влияние на самого президента, тем более он уже принял решение. Но сейчас начинает работу Верховная рада, будет сформировано правительство, будут пертурбации. Алексея Гончарука многие видят в должности премьер-министра. Когда идет какое-то движение, конечно, такие обязывающие решения сложно принимать, пока все это немного не успокоится. По крайней мере, хочется понять, что Зеленский принял уже окончательное решение, кого он будет предлагать на пост премьер-министра, и тогда уже с одной стороны будет какая-то ясность.

Валентин Рыбин, адвокат некоторых находящихся на Украине граждан России: «По состоянию на сегодня пока никто никуда не поехал. Откладывается непонятно на какую дату. Естественно, мы стараемся, чтобы все получилось как можно быстрее, чтобы эта тема была закрыта. Есть некоторая информация, но я ее пока разглашать не могу. Я думаю, что в скором будущем все станет известно. Мы ожидаем приказа президента Украины о помиловании тех лиц, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. Но пока ребята находятся в местах заключения, их еще пока в пункт сбора не доставляют. Ждем, что офис президента Украины сообразит на этот счет, и когда появится указ, тогда продолжится движение. Я предполагаю, что не без участия каких-то недоброжелателей из команды президента Украины, какие-то вопросы, палки в колеса вставляются. Возможно, есть какие-то другие мнения, течения, поэтому пока вот так. Все будет зависеть от того, как начнут подготавливать тех людей, которые находятся в местах лишения свободы сейчас».

— А известна позиция Гончарука, он как-то высказывался на этот счет?

— Нет, но он в таких вопросах, насколько я знаю, человек очень осторожный.