Кирилла Вышинского выпустили из-под ареста до суда Журналисту все еще грозит до 15 лет тюрьмы на Украине

Киевский апелляционный суд освободил главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Господин Вышинский заявил, что будет являться в суд по первому требованию и готов доказывать «бессмысленность выдвинутых обвинений». Суд журналисту еще предстоит: по предъявленным обвинениям ему грозит до 15 лет заключения.

Освобождение Кирилла Вышинского из-под ареста под личное поручительство произошло после того, как этот вариант поддержала украинская прокуратура. На слушаниях один из прокуроров заявил, что «есть возможность удовлетворения апелляционной жалобы и изменить меру пресечения на личное поручительство».

Журналист в ходе апелляционного заседания сообщил, что намерен «по первому требованию» являться на заседания суда по его делу, если ему изменят меру пресечения.

«Никаких не только юридических, но и человеческих мотивов скрываться от судебного следствия у меня нет, поскольку, с моей точки зрения, как я заявлял с первого дня моего задержания, потом ареста, обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать… бессмысленность этих обвинений»,— заявил он.

Кирилл Вышинский находился под арестом с 15 мая 2018 года, когда Херсонский городской суд арестовал его по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (госизмена и проведение подрывной информационной деятельности) и незаконном обороте оружия. Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы. Арест господину Вышинскому продлевали восемь раз, последний срок нынешнего заключения должен был истечь 19 сентября.

В пятницу с журналистом беседовала специально прилетавшая для этого в Киев российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Кирилл Вышинский не раскрыл содержание беседы, сославшись на ее конфиденциальность, но заметил, что его обмен на задержанных в РФ украинцев не обсуждался. «Она мне не предлагала обмен, так как я ранее отказался от обмена,— сообщил он.— Это не секрет». Журналист также уточнил, что изменение позиции прокуратуры с визитом госпожи Москальковой не связывает.

Политолог Владимир Брутер в эфире “Ъ FM”: Кирилла Вышинского не освобождают в связи с обменом. Он украинский гражданин, никуда не собирается из Украины уезжать, хотя это, безусловно, является сигналом к тому, что новые власти будут себя по крайней мере сейчас вести помягче. Пока нет никакой информации, что обмен не состоится, на мой взгляд. Сейчас в Украине пребывает Джон Болтон. Он приехал с двухдневным визитом, я думаю, что он проводит какие-то консультации и в связи с этим вопросом. Пока он не уедет, на мой взгляд, окончательная позиция офиса Зеленского не сформируется. Источник: Об обмене заключенными между Россией и Украиной

Освобождение из-под стражи под личное поручительство предполагает, что Кирилл Вышинский теперь может свободно перемещаться по городу, но обязан по требованию властей являться в суд для продолжения разбирательства. При этом судебное разбирательство по делу журналиста еще только предстоит.

В Кремле приветствовали решение об освобождении журналиста. «Пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О возможных ответных шагах господин Песков не сообщил: «Я вам уже говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего».

Освобождение Кирилла Вышинского также одобрили глава телеканала RT Маргарита Симоньян, председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, представитель МИД РФ Мария Захарова, глава российского Совета по правам человека Михаил Федотов и многие другие. Татьяна Москалькова заявила, что считает решение суда справедливым. «Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста»,— сообщила она.

«У меня не хватит времени, чтобы выразить слова благодарности тем, кто меня поддерживал. Я получал информацию о том, кто оказывал мне поддержку. Всем огромное спасибо»,— сказал после освобождения Кирилл Вышинский (цитата по ТАСС). Господин Вышинский назвал решение суда обоснованным и справедливым. Он подчеркнул, что благодарен адвокату, «испытывавшему огромное давление» в процессе защиты: «Наверное, больше всего давили на Андрея Доманского, который защищал меня с первых минут. Я считаю, что нужно иметь огромное профессиональное мужество, чтобы так работать».

Михаил Коростиков