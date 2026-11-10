ЦБ оценил возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию
ЦБ объяснил, почему карты Visa и Mastercard продолжают работать в России
Если международные платежные системы Visa и Mastercard решат вернуться в Россию, ЦБ подумает, на каких условиях это возможно, сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Она уточнила, что российская сторона не обсуждала эту тему с представителями платежных систем.
«Не знаю, хотят они, не хотят, но в принципе, мы себя чувствуем достаточно самодостаточно в текущих условиях. Если и когда дойдем до этой ситуации, мы еще подумаем, что это могут быть за условия, на которых они здесь смогут работать»,— сказала Алла Бакина на лекции в национальном центре Россия (запись опубликована во «Вконтакте»).
Как напомнила директор департамента ЦБ, Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года. «Они не находятся в нашем реестре. То есть они не имеют лицензии на работу в Российской Федерации. Поэтому эту дорогу нужно будет пройти заново»,— пояснила она.
Алла Бакина также сообщила, что оставшиеся у россиян карты Visa и Mastercard продолжают работать внутри страны, поскольку они были приравнены к национальной карте «Мир». Необходимости менять такие карты на новые нет, добавила директор департамента.