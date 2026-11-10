ЦБ оценил возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию

Как напомнила директор департамента ЦБ, Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года. «Они не находятся в нашем реестре. То есть они не имеют лицензии на работу в Российской Федерации. Поэтому эту дорогу нужно будет пройти заново»,— пояснила она.