«Зеленский сделал всего лишь один грамотный ход»

Кирилл Вышинский на свободе, но обмен пленными вновь застопорился. Апелляционный суд Киева решил выпустить главного редактора «РИА Новости Украина» из-под ареста под личное обязательство. Журналисту запрещено покидать страну и предписано являться в суд по первому требованию. В Кремле приветствовали это решение. Вместе с тем, пришли сообщения, что обмен пленными между Россией и Украиной откладывается. Правда, официального объяснения этому нет. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе считает, что президент Владимир Зеленский, тем не менее, сделал шаг навстречу, и теперь очередь Кремля.

Две новости пришли почти одновременно: обмен между Россией и Украиной пленными или насильственно удерживаемыми буксует, а Кирилл Вышинский на свободе. Насчет первого обстоятельства точной информации нет, лишь некие утечки и ссылки на источники. Что касается второго факта, то это можно считать крайне умным и правильным ходом со стороны Владимира Зеленского. Он проявил то, на что не могли решиться ни Россия, ни Украина практически за все годы противостояния, — жест доброй воли. Это важно еще и потому, что Вышинский отказывался от обмена и настаивал на своей невиновности, тем самым тормозив процесс.

Понятно, что это не главная причина, но здесь каждый штрих важен, каждая буква. Украинский политолог Вадим Карасев приветствует решение киевского апелляционного суда.

"Безусловно, это позитивно и говорит о том, что если Зеленский давал такие обещания, то он слово держит, а это в Кремле любят. Такие, скажем так, реализации этих слов, переход от слов к делу, ценятся российским руководством, поэтому это шаг к диалогу, к «нормандскому формату», который анонсирован уже Меркель и Макроном".

Теперь по логике вещей — ход со стороны Москвы, нужен ответный жест доброй воли. Однако пока что вместо этого вокруг процесса обмена заключенными новая неопределенность. Скорее всего, главная причина — в бюрократии. Есть же все-таки законы, кто-то осужден судом, кто-то находится под следствием. Как, например, быть с украинскими моряками? На основании какого законодательного акта их передавать Киеву? Ведь прецедентов подобных обменов не было.

Еще немаловажный факт — где и как проводить обмен пленными? Это одна из самых интригующих вещей… В Минске, Париже? Или группами запускать через контрольно-следовую полосу на границе? Тоже проблема.

Ну и политика, конечно, присутствует. Кто-то копает под Зеленского, кто-то не хочет окончания войны. Есть, например, и Виктор Медведчук, который, как некогда считалось, приватизировал тему переговоров с Россией. И вот он остался не у дел. Как так? Да и как российскому народу объяснить происходящее? Пропаганду придется перестраивать, ведь столько лет говорили о войне, а теперь вдруг мир, ну или перспектива его заключения.

"Невозможно из этой ситуации выйти обеим сторонам красиво, чисто, потому что есть свои определенные требования. Все то, что до этого говорилось для внутреннего потребления, своего народа, сейчас придется перечеркнуть. И политики понимают, что в связи с этим для них есть определенный риск на внутренней арене".

Главный вопрос: вдруг у Владимира Зеленского действительно получится? Но есть факты — на этой неделе украинский лидер отпраздновал 100 дней президентства. Было ведь немало прогнозов, что он и недели не протянет — снесут. И где все эти предсказатели?

В Кремле с самого начала говорили: мы ждем от него дел, реальных шагов. Вот, пожалуйста. Здесь, на самом деле, все просто — нужно оказать соседней стране уважение, и все наладится. Нащупает Владимир Александрович эту струнку — быть ему самым успешным президентом в истории Украины.

Но не будем загадывать, пленных еще не обменяли. Зеленский сделал всего лишь один грамотный ход.